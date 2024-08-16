Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Мытищах к началу учебного года откроют семь новых школ и детсадов

В Мытищах к началу учебного года откроют семь новых школ и детсадов

16 августа 2024, 12:35
Фото: пресс-служба правительства МО

Фото: пресс-служба правительства МО

Оригинал
Четыре новые школы и три детских сада откроются в городском округе Мытищи с началом учебного года, ещё несколько учебных заведений будет открыто до конца декабря. Об этом доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Юлия Купецкая, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В этом году у нас большой прорыв в строительстве школ и дошкольных учреждений. Мы открываем три детских сада и четыре школы к началу учебного года, а три школы и один детсад введем в эксплуатацию до конца 2024 года», — сказала Юлия Купецкая.
Она отметила, что новые школы рассчитаны в общей сложности на более чем 8 тысяч учеников, а детские сады — на 1340 воспитанников.



Юлия Купецкая также сообщила, что в настоящее время ещё в шести образовательных учреждениях ведётся ремонт: это четыре школы и два дошкольных отделения.

В ходе встречи была также поднята тема обеспечения жителей Мытищ медицинским обслуживанием. Глава округа отметила, что в микрорайоне Пироговский в начале года была открыта поликлиника на 200 посещений в смену, в деревне Сухарева до конца года заработает новая подстанция скорой помощи, а в будущем году на территории жилого комплекса «Новое Медведково» начнётся строительство поликлиники на 318 посещений в смену.

Читайте также:

В Сергиевом Посаде готовят к открытию новое здание Физмат-лицея

Новая школа на 1170 мест в Люберцах получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Капремонт старейшей школы Дубны завершат до начала учебного года
#школы
#детские сады
#школа
#детсад
#поликлиника
#мытищи
#юлия купецкая
#строительство
Правительство России увеличило зарплаты федеральных чиновников
Мишустин на 5,1% увеличил зарплаты федеральных чиновников
16 августа 2024, 12:35

Фото: iStock/Yury Gubin

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении зарплат работников федеральных государственных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
Отмечается, что с 1 октября текущего года зарплаты данной группы населения будут увеличены на 5,1%.

В ведомстве подчеркнули, что нововведение касается преподавателей государственных вузов, медицинских работниках клинических центров, работников гидрометеорологической службы и др. Также речь идёт о гражданском персонале силовых структур, таких как МЧС, МВД, Минобороны и Росгвардия.

Также в пресс-службе Минтруда уточнили, что повышение окладов предусмотрено в принятом ранее законе о федеральном бюджете на текущий год.

Читайте также:

Названы три самые высокооплачиваемые рабочие специальности

Зарплата курьеров в России превысила зарплату учителей

Дворники и учителя: названы профессии с самыми низкими зарплатами в России
#правительство
#россия
#михаил мишустин
#зарплата
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мытищах до конца года откроют движение по двум важным дорогам
16 августа 2024, 12:18

Фото: пресс-служба правительства МО

Два значимых для городского округа Мытищи дорожных объекта введут в эксплуатацию до конца текущего года, об этом доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Юлия Купецкая, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В Мытищах очень большой запрос на преобразование транспортной инфраструктуры. Дороги — самая чувствительная тема», — отметил Андрей Воробьёв.
Юлия Купецкая сообщила, что в декабре этого года будут введены в эксплуатацию реконструированный участок Пироговского шоссе и автодорога «Виноградово — Болтино — Тарасовка», которая станет частью Мытищинской хорды.

«Два наших самых главных транспортных объекта — это Пироговское шоссе, где сейчас проводится реконструкция, и концессионная дорога — трасса к Болтино. Планируем их открыть к концу года», — сказала Купецкая.
Она также добавила, что власти Мытищ совместно со специалистами областного Минтранса работают над развитием транспортной инфраструктуры округа, в частности, планируется построить не менее четырёх новых развязок, чтобы разгрузить новые микрорайоны.

Читайте также:

В Москве повысят штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

Воробьёв: развязку между Володарским и Каширским шоссе достроят в этом году

Воробьёв: движение по первому участку трассы ЮЛА откроют на год раньше плана
#мытищи
#дороги
#строительство
#ремонт дорог
#андрей воробьёв
#юлия купецкая
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье запустили сбор средств для эвакуированных из Курской области
16 августа 2024, 12:02

Фото: пресс-служба движения «Волонтёры Подмосковья»

Сбор средств для эвакуированных жителей Курской области запустили в Подмосковье в рамках региональной акции «Доброе дело», сообщает пресс-служба общественного движения «Волонтёры Подмосковья».
«Собранные средства будут использованы для покупку медикаментов для эвакуированных, а также на средства личной гигиены и одежду для детей», — говорится в сообщении.
Полная информация и ссылки на активные сборы размещены на сайте «Волонтёров Подмосковья» по ссылке.

Акция «Доброе дело» стартовала в Московской области в 2022 году, изначально она была направлена на помощь людям в зоне специальной военной операции. Акцию поддержал губернатор региона Андрей Воробьёв. Сейчас акция включает в себя также помощь жителям Курской и Белгородской областей.

Читайте также:

Гумпомощь для курян собирают в 85 волонтёрских пунктах Подмосковья

Губернатор Воробьёв: Подмосковье уже приняло 860 жителей Курской области

Омбудсмен Подмосковья Фаевская посетила курян в пункте размещения «Родник»
#гуманитарная помощь
#курская область
#доброе дело
#волонтеры
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье заработал Единый центр управления газоснабжением региона
16 августа 2024, 11:48

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Единый центр управления газоснабжением начал работать в Московской области, в его базу данных включена вся информация по снабжению региона этим ресурсом, строительству газовых сетей и техобслуживанию оборудования, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Мы продолжаем совершенствовать управление газоснабжением региона. Для этого создан Единый центр управления, который позволит максимально оперативно в онлайн-режиме контролировать такие важные процессы, как проведение работ на объектах газового хозяйства, транспортировку и поставку газа», — сказал вице-губернатор региона — глава областного Минэнерго Евгений Хромушин.
Он добавил, что новый центр управления позволит улучшить газоснабжение региона и упростит взаимодействие с жителями в вопросах газификации.

Читайте также:

Социальная газификация с начала года охватила 12 тысяч подмосковных домовладений

В программу догазификации включат более 1,4 тыс. подмосковных СНТ

В Подмосковье заработал информационный сервис по аварийным отключениям электричества
#минэнерго мо
#евгений хромушин
#газоснабжение
#газификация
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сергиевом Посаде готовят к открытию новое здание Физмат-лицея
16 августа 2024, 11:30

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство нового корпуса физико-математического лицея в Сергиевом Посаде завершено, в настоящее время на объекте ведётся пусконаладка инженерных сетей и оборудования, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В новом корпусе смогут учиться 525 ребят с пятого по одиннадцатый классы. В здании находится 42 учебных кабинета, а также лаборатории для занятий химией, физикой и биологией, кабинеты для дистанционных уроков, актовый и спортивный залы, а также библиотечно-информационный центр с ИТ-зоной», — говорится в сообщении.
На территории рядом с новым корпусом обустроено футбольное поле, игровые площадки и учебно-опытная зона. Кроме того, есть места для парковки автомобилей.

Корпус заработает с начала учебного года.

Читайте также:

Новая школа на 1170 мест в Люберцах получила разрешение на ввод в эксплуатацию

В Лосино-Петровском объявили конкурс на проведение капремонта в детском саду

Заложенный в 2013 году Кирилло-Мефодиевский храм в Балашихе будет достроен
#сергиев посад
#строительство
#лицей
#министерство строительного комплекса мо
#школа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье запустили проактивное информирование о назначении льгот
16 августа 2024, 11:03

Фото: iStock/seb_ra

Уведомления о мерах социальной поддержки, назначенных проактивно, без подачи заявлений, теперь будут поступать пользователям подмосковного портала госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Принцип работы новой функции очень простой. Человек в любое время предоставляет документ, подтверждающий льготный статус, а также даёт согласие на проактивное оказание госуслуг. Как только наступает событие, в связи с которым у жителя появляется право на социальную помощь, меры поддержки назначаются автоматически, а пользователь получает уведомление об этом», — объяснила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Например, если ветераны труда заранее предоставят удостоверение о ветеранском статусе, то по достижении пенсионного возраста они автоматически получат компенсацию на оплату ЖКУ и будут проинформированы об этом. Для получение такого рода уведомлений следует оставить заявку по ссылке.

Читайте также:

В Подмосковье переведут в «цифру» управление кадрами

Подмосковные многодетные семьи смогут онлайн оформить выплату вместо земли

В Подмосковье оптимизировали оформление субсидии на оплату ЖКУ
#льготы
#соцподдержка
#госуслуги
#цифровизация
#мингосуправления мо
#надежда куртяник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Эвакуационные пути спрятаны»: Эксперт рассказал, что делать, если в ТЦ начался пожар
Руководитель «Самоспас» Маликов: если в ТЦ не видно огня, не значит, что его нет
16 августа 2024, 11:01

Фото: iStock/funfunphoto

Пару дней назад в торговом центре «РИО» на юго-западе Москвы произошел пожар. Это случилось ранним утром, поэтому посетителей и арендаторов в здании, к счастью, не оказалось, а охранники быстро эвакуировались. На месте работали 16 единиц техники и бригада из 50 пожарных. Горела обшивка здания с первого по четвертый этаж, пожару присвоили второй номер сложности из пяти. Пострадавших нет.
Руководитель противопожарного центра «Самоспас» Илья Маликов сообщил, что такие случаи не единичны, и всегда, гуляя по торговым центрам, нужно быть на чеку.
«Торговый центр у нас ассоциируется с удовольствием, развлечениями, покупками. Он спроектирован таким образом, чтобы люди не хотели выйти наружу: двери, эвакуационные пути спрятаны, чтобы люди дольше времени проводили внутри», — сообщил руководитель противопожарного центра «Самоспас».

Фото: : iStock/Tomwang112

Илья Маликов рассказал о трёх способах, как не оказаться в западне, если в торговом центре начался пожар.

  1. Обращайте внимание на план эвакуации. Когда пришли с детьми, скажите им, что это карта сокровищ, и вам нужно найти по этой карте эвакуационный выход.
  2. Не забирайтесь слишком далеко и глубоко. Это касается детских площадок с лабиринтами, выход из которых искать долго. Иногда в процессе эвакуации время идет на секунды.
  3. Не относитесь к объявлению об эвакуации халатно. Если вы не увидели дыма и огня, не значит, что он не настигнет вас врасплох.

Читайте также:

В столичном ТЦ «Рио» возник сильный пожар

В Люберцах пожар на территории завода

Взрыв прогремел в Екатеринбурге у ТЦ «Мега», после начался крупный пожар
#торговый центр
#пожар
#карта
#фото
#план
#тц
#люди
#спасатели
#спасение
#пожарная безопасность
#пожарные
#пожары
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Химок Волошин вручил сертификаты на жильё детям-сиротам
16 августа 2024, 10:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Сертификаты на приобретение собственного жилья вручил трём детям-сиротам глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Вы — наше будущее. Мы знаем, что вы сможете достичь больших высот. При поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва мы можем реализовывать у нас, в Химках, такие важные и значимые для молодежи проекты», — сказал Дмитрий Волошин.
Ребят также поздравил с получением жилищных сертификатов городской прокурор Денис Андреев.

В администрации напомнили, что по действующим в Московской области нормам, дети-сироты по достижении 18 лет могут получить жилищный сертификат, получить по нему квартиру и оформить её в собственность. За девять лет реализации этой программы собственные квартиры в Химках получил свыше ста детей-сирот.

Читайте также:

На маршруты в Химках вышли семь новых автобусов

Олимпийцы подарили компьютеры «Школе равных возможностей» в Химках

Из Химок в Курскую область отправили первую тонну гуманитарного груза
#химки
#квартиры
#сертификат
#дети-сироты
#дмитрий волошин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новая школа на 1170 мест в Люберцах получила разрешение на ввод в эксплуатацию
16 августа 2024, 10:22

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школе-новостройке на 1170 учеников, возведённой на территории жилого комплекса «Люберцы парк» в одноименном городском округе, выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь трёхэтажной школы составляет более 15 тысяч квадратных метров. В здании расположены универсальные и специализированные кабинеты, мастерские и лаборатории, актовый и физкультурный залы, столовая на 585 мест, библиотека и медпункт», — говорится в сообщении.
Школа откроется с началом учебного года.

В министерстве отметили, что в составе ЖК «Люберцы парк» уже построены и открыты два детских сада на 570 мест и детская поликлиника, рассчитанная на 155 посещений за одну смену.

Читайте также:

Заложенный в 2013 году Кирилло-Мефодиевский храм в Балашихе будет достроен

В Дубне за два года обновят очистные сооружения полувековой давности

В люберецком ЖК «Легенда Коренёво» построят школу с детсадом
#люберцы
#школа
#строительство
#новостройка
#минжилполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф