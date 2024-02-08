В МО РФ хотят установить единый предельный возраст службы для контрактников

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В Минобороны РФ предложили установить единый предельный возраст пребывания на службе для всех, кто подписал контракт во время мобилизации и военного положения, об этом говорится в новом законопроекте.
Изменить хотят четвертую статью ФЗ № 269 от 24 июня 2023 года. Таким образом, предельный возраст службы могут определить для высших офицеров - в 70 лет, для иных категорий - в 65 лет.
В конце июня прошлого года вступил в силу закон, согласно которому в период мобилизации повышается предельный возраст службы по контракту до 70 лет для высших офицеров и до 65 лет для других воинских званий.
Напомним, 14 июля Госдума одобрила поправку о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе некоторых категорий граждан, имеющих воинские звания.
Предельный возраст некоторых военнообязанных лиц увеличили в соответствии с поправкой в законодательстве. Изменения коснулись пребывающих в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.
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В конце июня прошлого года вступил в силу закон, согласно которому в период мобилизации повышается предельный возраст службы по контракту до 70 лет для высших офицеров и до 65 лет для других воинских званий.
Предельный возраст некоторых военнообязанных лиц увеличили в соответствии с поправкой в законодательстве. Изменения коснулись пребывающих в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.
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Элина Позднякова