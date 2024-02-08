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В МО РФ хотят установить единый предельный возраст службы для контрактников

В Минобороны РФ хотят ввести единый предельный возраст службы для контрактников
08 февраля 2024, 14:20
Фото: iStock/scaliger

Фото: iStock/scaliger

В Минобороны РФ предложили установить единый предельный возраст пребывания на службе для всех, кто подписал контракт во время мобилизации и военного положения, об этом говорится в новом законопроекте.
Изменить хотят четвертую статью ФЗ № 269 от 24 июня 2023 года. Таким образом, предельный возраст службы могут определить для высших офицеров - в 70 лет, для иных категорий - в 65 лет.

В конце июня прошлого года вступил в силу закон, согласно которому в период мобилизации повышается предельный возраст службы по контракту до 70 лет для высших офицеров и до 65 лет для других воинских званий.


Напомним, 14 июля Госдума одобрила поправку о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе некоторых категорий граждан, имеющих воинские звания.

Предельный возраст некоторых военнообязанных лиц увеличили в соответствии с поправкой в законодательстве. Изменения коснулись пребывающих в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.

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Королихин вновь возглавит контрольно-счётную палату Московской области
08 февраля 2024, 14:35

Фото: Фотобанк МО

Мособлдума на очередном заседании одобрила назначение Виктора Королихина на должность председателя контрольно-счётной палаты региона ещё на один срок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Ранее с таким предложением выступил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Все фракции поддержали кандидатуру Королихина. В голосовании все участвовали все 44 присутствовавших на заседании депутата.
«За прошедшие пять лет была проделана большая работа. Проведено более 400 мероприятий, прошла экспертиза 200 законопроектов. В бюджеты всех уровней возмещено более 1,6 млрд рублей. Однако нужно развиваться дальше, повышать эффективность деятельности палаты», – сказал Королихин на заседании.
Впервые его назначили на нынешнюю должность в феврале 2019 года на пятилетний срок. До этот пост занимала Татьяна Крикунова.

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#депутаты
#подмосковье
#московская область
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Калтайса избрали зампредом Мособлдумы
08 февраля 2024, 14:14

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Александр Калтайс избран заместителем председателя Московской областной думы. Помимо этого, он стал членом комитета Мособлдумы по транспорту, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Кроме того, определены территориальные округа для работы депутата. Его приёмная будет находиться в городском округе Красногорск. Как напомнили в пресс-службе, все эти решения приняты в связи с досрочным прекращением полномочий Кирилла Жигарева. Ранее вакантный мандат депутата от фракции ЛДПР передали Калтайсу.

Александр Калтайс родился 11 января 1968 года. Закончил Институт экономики и культуры по направлению «Реклама и связи с общественностью». Прошёл профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Является менеджером в области государственного и муниципального управления.

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#мособлдума
#депутат
#подмосковье
#московская область
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В Президентской академии в Красногорске состоится День открытых дверей
08 февраля 2024, 14:00

Фото: iStock/max-kegfire

Для школьников и их родителей 18 февраля в 12.00 состоится День открытых дверей в Московском областном филиале Президентской академии в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Школьники и их родители смогут ознакомиться с Президентской академией. Их проведут «Маршрутом абитуриента» по всему кампусу и покажут аудитории, тренажерный и фитнес залы, библиотеку, видеостудию, столовую и многое другое. Также посетителям расскажут о предстоящих мероприятиях для абитуриентов и о насыщенной внеучебной жизни, в которой студенты принимают активное участие.

Желающим поступить в данное учебное заведение также раскроют нюансы поступления в 2024/2025 году. Им расскажут, какие предметы ЕГЭ нужно сдать, чтобы их учли при поступлении, назовут минимальное число баллов для поступления и количество бюджетных мест.

День открытых дверей состоится в Красногорске, по адресу: ул. Речная, д.8, корпус 2. Для посещения мероприятия предварительная регистрация не требуется.

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В Клину провели всероссийский семинар «Формула успешного лета»
08 февраля 2024, 13:20

Фото: Данила Кирьянов

В Клину прошел Всероссийский семинар по организации отдыха для детей «Формула успешного лета». об этом сообщил корреспондент.
Мероприятие проходило на базе клинского оздоровительного центра «Горизонт». В образовательном семинаре принимали участие руководители и вожатые детских лагерей из 25 регионов страны и Казахстана.

«В этом году в нашем центре пройдет полная трансформация программы отдыха. По-прежнему, наши смены будут яркими, творческими спортивными, но также мы включим в программу робототехнику и искусственный интеллект», - поделился директор оздоровительного центра «Горизонт» Дмитрий Горячев.

Стоит отметить, что в ходе трех дней обучения участники смогли обменяться профессиональным опытом, а также поближе познакомиться с городом.

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#подмосковье
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Воскрешение из мертвых: российские ученые излечат рак и увеличат мозг
День науки: Российские ученые рассказали о главных открытиях
08 февраля 2024, 13:12

Фото: iStock/shironosov

В День российской науки состоялась пресс-конференция, на которой ведущие ученые рассказали о передовых исследованиях. Что специалисты говорят о зомби-вирусах, какие препараты разработаны для противостояния раку и пандемии, читайте в материале корреспондента «Радио 1» Даны Игумновой.

Зомби-вирусы, воскресающие из мертвых

Американское издание Daily Mail сообщало, что в США обнаружен зомби-вирус, который превращает животных в «живых мертвецов». Инфекционная молекула поражает мозг и нервы, что приводит к пугающему внешнему виду, измененному сознанию, и «стеклянным глазам» животного. Кроме того, есть мнения, что подобная инфекция может воскресить уже умершее существо.

На вопрос корреспондента о том, правда ли существуют вирусы, которые способны вернуть жизнь живому организму, заведующая группой генной иммунноонкотерапии Института биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова, заведующая сектором генной онкотерапии в Институте молекулярной генетики НИЦ «Курчатовский институт» Ирина Алексеенко ответила, что в настоящее время таких бактерий не существует.

«Нет. Это не правда. Вирусы не могут изменить человека или превратить животного из мертвого в живого. Пока не научились делать такого. Пока есть такая мечта, сделать так, чтобы человек жил дольше, занять у него органы и попытаться замедлить старение. Это можно сделать разными способами. Сейчас есть в России такая технология, которая создала систему оценки биологического возраста и влияния на него. Теоретически человек может прожить до 152 лет», - сообщила Алексеенко.

Ученые увеличат способности мозга и излечат от рака

Эксперт рассказала об одном из направлений генетики, которое позволит увеличить способности человека мыслить и анализировать большой объем информации.

«Есть такое генетическое направление - термогенетика, с помощью нее можно активировать определенные зоны мозга, чтобы можно вылечить какое - либо заболевание или увеличить многократно способности человека мыслить, анализировать большой объем информации. Есть понятие новая эра медицины – эра генетических технологий», - добавила Алексеенко.
Она также назвала три области, которые оказывают максимальное влияние на жизнь человека:

  1. Сегментирование нового поколения, которое позволяет ученым одновременно определять структуру генома, мутации и видеть изменения в поведении ген. Это позволит определить основу заболевания и методы лечения
  2. Генетическое редактирование. В ноябре прошлого года был одобрен первый препарат для лечения наследственных заболеваний, анемии. Все пациенты, которые получили такое лечение, полностью выздоровели
  3. Генная терапия – это когда терапевтические гены доставляют в клетки человека с помощью вирусных и невирусных носителей. Мы сделали препарат для лечения разных видов онкологий, он уже прошел несколько клинических исследований
Алексеенко сообщила, что научное медицинское сообщество намерено произвести неспецифическую вакцину, которая сможет обучать иммунитет.

«Вакцина необходима для экстренных профилактик инфекционных заболеваний. Она позволит переждать пандемию. Вообще генетические технологии в России –самые быстроразвивающихся технологии», - отметила Алексеенко.
Эксперт подчеркнула, что работа в сфере генетики осуществляется на мировом уровне, и иногда российские исследователи превосходят коллег.

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#вирусы
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В Подмосковье к сетям «Мособлэнерго» подключили почти 2 тысячи предприятий МСБ
08 февраля 2024, 13:01

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

За год энергетики подключили более 1,8 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса Подмосковья к сетям «Мособлэнерго». Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Мособлэнерго» принимает активное участие в проектах, которые направлены на развитие предпринимательской деятельности на территории региона.

«Мособлэнерго» с учетом своего опыта и знаний смогло предложить необходимое решение по быстрому подключению таких объектов — с учётом короткого сезонного использования требовалось оперативное подключение объектов, что и было реализовано с использованием процедуры временного технологического присоединения — с момента подачи заявки до старта продажи мороженного или хот-догов проходило не более двух недель. В текущем году работа в этом направлении будет продолжена», — отметили в ведомстве.

Помимо этого, за прошлый год в общей сложности к электросетям были подключены свыше 14 тысяч потребителей Московской области.

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#подмосковье
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Миллиардер из списка Forbes Василий Анисимов отказался от российского гражданства
Forbes: Российский миллиардер Анисимов вышел из гражданства РФ
08 февраля 2024, 12:31

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Бывший владелец российской девелоперской компании Coalco International Василий Анисимов отказался от российского гражданства ещё в 2022 году, об этом пишет Forbes со ссылкой на документы, предоставленные самим Анисимовым.
Как рассказали в издании миллиардер вышел из российского гражданства ещё в сентябре 2022 года, и с тех пор попадает в Россию только по бизнес-визе. Помимо этого, сам Анисимов утверждает, что у него не осталось никаких активов на территории РФ.

В настоящий момент состояние бизнесмена оценивается в 1,6 миллиарда долларов. У него есть активы в ОАЭ, Казахстане, странах Африки, а также в Хорватии, гражданином которой он стал в декабре 2022 года.

К тому же, ещё в 1990 году миллиардер получил гражданство Доминиканской Республики.

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#гражданство
#бизнес
#активы
#рф
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Автоэксперт Ломанов объяснил решение автозаводов сократить производство
Спрос на авто в РФ снижается из-за резкого роста цен, заявил автоэксперт Ломанов
08 февраля 2024, 12:16

Фото: iStock/microolga

На автомобильном рынке наблюдается падение спроса из-за резко возросших цен на авто. Об этом «Радио 1» сообщил автоэксперт Андрей Ломанов.
Ранее «Интерфакс» писал, что российские автозаводы решили сократить производство на фоне снижения спроса.

По словам эксперта, цены на автомобили достигли критического максимума. Россияне не готовы покупать их из-за высокой стоимости и отсутствия льготных систем кредитования, которые были доступны раньше.

Ломанов подчеркнул, что сейчас россияне предпочитают пользоваться каршерингом, такси и общественным транспортом, поскольку покупка своей машины крайне невыгодна.

В связи с этим, производители автомобилей вынуждены сокращать объёмы производства, чтобы машины не копились на складах.

Вместе с тем, автоэксперт подчеркнул, что рынок в настоящее время находится в активной стадии развития. Многие бренды покинули Россию, но на смену им пришли другие. Однако далеко не у всех получается закрепиться, поскольку целью становится продажа, а не вклад в маркетинг, дилерскую сеть, обслуживание и склады. Из-за попытки быстро заработать деньги, такие производители не задержатся в России, добавил Ломанов.

Также специалист спрогнозировал дальнейшее состояние автомобильного рынка.

«Цены на автомобили существенно вверх расти уже не будут. Но и нет никаких причин для какого-то серьёзного снижения, поскольку глобальной локализации производств на рынке не происходит. Она есть, конечно же, но это не даёт возможности очень сильно снизить цены на автомобили, поэтому они будут примерно на том же уровне», – заключил собеседник «Радио 1».
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#автомобили
#производство
#спрос
#россия
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Последствия мощного снегопада в Подмосковье устраняют более 19 тысяч коммунальщиков
08 февраля 2024, 11:58

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 19 тысяч работников коммунальных служб Московской области заняты в уборке снега, который принёс в регион циклон «Ольга», сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«С пяти часов утра более 19 тысяч сотрудников городских хозяйств работают на территориях. Задействовано свыше 2 тысяч единиц техники. За окном значительно похолодало, столбики термометров продолжат понижаться, поэтому необходимо очистить территории оперативно», — цитируются в сообщении слова главы ведомства Светланы Аиповой.
Для борьбы со снегом были привлечены дополнительные силы: на уборку вышли более 2,3 тыс. сотрудников частных и ресурсоснабжающих организаций, используется около 920 единиц их техники.

Согласно правилам, сначала убираются тротуары и дороги у подъездов, а также проезды к контейнерным площадкам. Затем расчищают внутриквартальные проезды, снег собирают в валы и вывозят.

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#снег
#дворы
#светлана аипова
#подмосковье
#московская область
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