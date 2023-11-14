В Московской области были выявлены места гнездования белого и черного аистов

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
В Подмосковье специалистами орнитологами были выявлены новое место гнездования белого аиста и регулярное черного аиста. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Места гнездования были найдены в рамках мониторинга редких видов для ведения Красной Книги Московской области.
Стоит отметить, что эти птицы занесены в Красную книгу Подмосковья. Кроме этого, черный аист занесен также в Красную Книгу России.
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«<…>В городском округе Сергиев Посад специалистами было выявлено новое место гнездования белого аиста. Гнездо находится на водонапорной башне, на момент обследования в нем находились 2 птенца и взрослая птица. <…> Обнаруженное гнездовье является самым северо-восточным из известных в Московской области<…>В 2023 году черный аист наблюдался в городских округах Луховицы и Лотошино»,— отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Мира Полтева