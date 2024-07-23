В Московском зоопарке в возрасте 30 лет умер легендарный жираф Самсон

Фото: РИА Новости/Валерий Шустов
Легендарный жираф Самсон умер в Московском зоопарке в возрасте 30 лет. Об этом говорится в Telegram-канале столичного зоосада.
Уточняется, что свой последний год жираф с уникальным именем — Самсон Гамлетович Ленинградов — прожил активно. Животное скончалось 22 июля, не дожив две недели до своего 31-го дня рождения. Согласно информации источника, 30 лет для жирафа — это как 100 лет для человека.
В Москву Самсон приехал в 1994 году из Санкт-Петербурга. Жираф был дружелюбным, а также регулярно общался с посетителями зоопарка.
В начале января текущего года сообщалось о смерти кота Виктора, которого осенью 2019 года не пустили на борт самолета авиакомпании «Аэрофлот». На момент смерти любимцу публики было восемь лет.
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В Москву Самсон приехал в 1994 году из Санкт-Петербурга. Жираф был дружелюбным, а также регулярно общался с посетителями зоопарка.
В начале января текущего года сообщалось о смерти кота Виктора, которого осенью 2019 года не пустили на борт самолета авиакомпании «Аэрофлот». На момент смерти любимцу публики было восемь лет.
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Екатерина Коршунова