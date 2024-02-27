В Москве арестовали аферистку, обманувшую женщину на 67 миллионов рублей

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Обвиняемую в мошенничестве Любу Амаеву, которая представлялась ясновидящей, Мещанский суд Москвы арестовал за выманивание у клиентки 67 миллионов рублей.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля. По версии следствия, под видом экстрасенсорных способностей и исцеления, Амаева обманула женщину, завладев суммой в размере 68 млн рублей.
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