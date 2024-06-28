В Москве бойцу СВО предложили заплатить двойной тариф за проход в караоке-бар

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В одном из столичных караоке-баров сотрудники заведения предложили участнику СВО заплатить двойной депозит за проход. Об этом в своем Telegram-канале написала член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова.
Ахмедова в своем канале опубликовала рассказ женщины о своем супруге. По словам жены военного, мужчина гордится своими наградами, поэтому ходит в форме по городу в любое время.
Отмечается, что на входе в баре у бойца СВО потребовали двойной тариф. Примечательно, что зачастую такую плату должны те, кто пытается пройти в заведение в спортивной форме. Однако администратор заведения заявила, что солдат якобы «оскорбил» ее.
Ахмедова допустила, что военнослужащий мог «в сердцах» позволить себе грубость, она также возмутилась требованием уплаты двойного тарифа с мужчины.
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Отмечается, что на входе в баре у бойца СВО потребовали двойной тариф. Примечательно, что зачастую такую плату должны те, кто пытается пройти в заведение в спортивной форме. Однако администратор заведения заявила, что солдат якобы «оскорбил» ее.
Ахмедова допустила, что военнослужащий мог «в сердцах» позволить себе грубость, она также возмутилась требованием уплаты двойного тарифа с мужчины.
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Екатерина Коршунова