В Москве исчез «Пердеж»

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В Москве демонтировали вывеску «Пердеж», принадлежащую «Первому дежурному магазину кроссовок», расположенному на Профсоюзной улице столицы. Причиной стало несоответствие баннера согласованному в столице дизайн-проекту.
Об этом сообщает издание «Подъём». Как объяснили в Объединении административно-технических инспекций города Москвы, здание, на котором располагалась вывеска, подпадало под требования Архитектурно-художественной концепции, утвержденной приказом Москомархитектуры.
В ходе обследования было установлено, что вывеска нарушала один из пунктов Правил, который разрешал размещение вывески только без использования дополнительной подложки. То есть вывеска просто была установлена неправильно, а сама надпись вообще никого не смутила.
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