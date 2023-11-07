В Москве состоится фестиваль психологического просвещения

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Фестиваль психологического просвещения «Psyfest 2023: осеннее обострение» состоится в Москве с 10 по 12 ноября.
«Каждый найдёт практическую пользу, участие в мероприятии подразумевает непосредственное вовлечение гостей в ту или иную активность. На фестивале мы постарались создать атмосферу доверия и душевного комфорта для каждого его участника», – приводит АГН «Москва» слова главного психиатра депздрава Москвы, главврача психиатрической клинической больницы №1 профессора Георгия Костюка.
В период фестиваля запланировано 75 различных мероприятий, среди которых интерактивные семинары, мастер-классы и психологические тренинги.
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