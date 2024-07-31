В Москве спасли крошку нутрию, сломавшую пальцы при игре с зеркалом

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Столичные ветеринары смогли вылечить домашнюю нутрию, которая пострадала во время игры с зеркалом. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что одиннадцатимесячный щенок нутрии по имени Паскаль пытался посмотреться в зеркало, однако случайно опрокинул его на себя и «сломал пальчики». Домашнюю нутрию доставили в отделение помощи одной из частных ветеринарных клиник.
Специалистам потребовалось более часа, чтобы собрать поломанные кости нутрии и закрепить на специальные импланты. Отмечается, что операция прошла успешно. В настоящее время нутрия проходит реабилитацию.
Ранее сообщалось, что подмосковные ветеринары спасли дикую пустельгу с перебитым крылом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Специалистам потребовалось более часа, чтобы собрать поломанные кости нутрии и закрепить на специальные импланты. Отмечается, что операция прошла успешно. В настоящее время нутрия проходит реабилитацию.
Ранее сообщалось, что подмосковные ветеринары спасли дикую пустельгу с перебитым крылом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова