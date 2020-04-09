В Москве выходят из спячки ужи и гадюки

Змеи начали выходить из зимней спячки в столичном регионе. Специалисты Мосприроды напомнили, что в Москве можно встретить два вида змей – обыкновенного ужа и обыкновенную гадюку, и объяснили, как их различить.

Змеи начали выходить из зимней спячки в столичном регионе. Специалисты Мосприроды напомнили, что в Москве можно встретить два вида змей – обыкновенного ужа и обыкновенную гадюку, и объяснили, как их различить.

«Ужи безопасны для человека и не имеют яда. Они питаются лягушками, мышами и очень редко – рыбой. Их естественные враги – хищные птицы и некоторые млекопитающие. Ужи отлично плавают и любят находиться рядом с водоемами. Многие путают ужей с гадюками, которые не так безобидны для человека и имеют яд, но он только в очень редких случаях смертелен для людей. Отличить ужа от гадюки можно по двум характерным желтым пятнам по бокам головы», – сообщается на сайте ведомства.





Оба вида змей занесены в Красную книгу Москвы. Уж встречается на 16 природных территориях столицы, в частности, в парках Царицыно, Измайлово, в Битцевском лесу, Серебряном Бору и Москворецком парке.