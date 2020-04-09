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В Москве выходят из спячки ужи и гадюки

09 апреля 2020, 10:57

Змеи начали выходить из зимней спячки в столичном регионе. Специалисты Мосприроды напомнили, что в Москве можно встретить два вида змей – обыкновенного ужа и обыкновенную гадюку, и объяснили, как их различить.

Змеи начали выходить из зимней спячки в столичном регионе. Специалисты Мосприроды напомнили, что в Москве можно встретить два вида змей – обыкновенного ужа и обыкновенную гадюку, и объяснили, как их различить.

«Ужи безопасны для человека и не имеют яда. Они питаются лягушками, мышами и очень редко – рыбой. Их естественные враги – хищные птицы и некоторые млекопитающие. Ужи отлично плавают и любят находиться рядом с водоемами. Многие путают ужей с гадюками, которые не так безобидны для человека и имеют яд, но он только в очень редких случаях смертелен для людей. Отличить ужа от гадюки можно по двум характерным желтым пятнам по бокам головы», – сообщается на сайте ведомства.



Оба вида змей занесены в Красную книгу Москвы. Уж встречается на 16 природных территориях столицы, в частности, в парках Царицыно, Измайлово, в Битцевском лесу, Серебряном Бору и Москворецком парке.

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#москва
#природа
#змеи
Россиянам хотят ограничить количество SIM-карт в одни руки
Ъ: россиянам хотят запретить покупать более 20 SIM-карт
25 июля 2024, 04:17

Фото: iStock/Anton Gaev

В России могут ограничить до 20 штук количество приобретаемых на один паспорт SIM-карт. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные операторов мобильной связи и Минцифры РФ.
В настоящее время в Госдуме рассматривают возможность внесения требования об ограничении продажи SIM-карт россиянам до 20 штук в одни руки. Изменения войдут во второе чтение поправок к законам «О связи» и «О биометрии».

Операторы мобильной связи, с которыми связалось издание, согласились с нововведениями.

Ранее, 21 июня, на выставке-форуме «Россия» обсудили проблемы регулирования рынка SIM-карт. В частности рассматривалось распространение «серых» SIM-карт, которые являются серьезной угрозой безопасности страны, поскольку ими в основном пользуются террористы, мошенники и спецслужбы Украины.

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#госдума
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В Госдуме предложили изображать на купюрах и монетах героев СВО и освобождённые города
В ГД предложили изображать героев СВО и освобождённые города на купюрах
25 июля 2024, 03:13

Фото: iStock/IUshakovsky

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова от партии «Справедливая Россия – За правду» предложила наносить на обновлённые российские банкноты и монеты изображения погибших героев СВО и освобождённых городов. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что соответствующее письмо Лантратова направила председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.

Парламентарий указала на то, что изображения должны наноситься не на монеты, выпускаемые малым тиражом, а на массовые, которые активно используются россиянами. Это позволит увековечить память об освобождённых в ходе СВО городах и погибших героях.

Лантратова предложила изобразить следующие города на купюрах: Соледар – 50 рублей, Артёмовск – 100 рублей, Работино – 200 рублей, Луганск – 500 рублей, Донецк – 1000 рублей, Авдеевка – 2000 рублей и Мариуполь – 5000 рублей.

А на монеты, помимо портретов погибших участников СВО, предлагается наносить изображения военной техники.

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#военные
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В России могут запретить работу алкомаркетов в выходные
Депутат Хамзаев: необходимо запретить работу алкомаркетов в РФ по выходным
25 июля 2024, 03:01

Фото: iStock/ipopba

Необходимо запретить работу российских алкомаркетов в выходные дни. С таким предложением в беседе с РИА Новости выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Он добавил, что приступил к разработке соответствующего законопроекта.

По словам Хамзаева, данный запрос, поступающий от россиян, является вторым по популярности после принятого закона о запрете «наливаек».

Также депутат указал на необходимость законодательного определения понятия «алкомаркет». По его словам, таковым является не простой супермаркет, а магазин, в котором алкоголь составляет 70% от всего ассортимента.

Напомним, что 1 апреля текущего года вступил в силу закон о запрете продажи спиртного в «наливайках» на первых этажах жилых домов.

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#запрет
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Полицейский занялся сексом на улице с пьяной стажёркой
В Британии полицейский написался со стажёркой и занялся с ней сексом на улице
25 июля 2024, 02:43

Фото: iStock/M-Production

В Великобритании уволили полицейского, который напился с одной стажёркой и занялся сексом с другой прямо на улице, сообщает Evening Standard.
Отмечается, что инцидент произошёл 26 августа 2022 года. Констебль Ридваан Зина выпивал вместе с коллегами в пабе в Лондоне. Ближе к утру опьяневший полицейский поцеловал свою стажёрку, но покинул бар уже с другой.

Пара решила заняться сексом, однако денег на номер в гостинице не оказалось. Тогда они нашли укромное место на улице. Спустя несколько дней стажёрка написала заявление на Зину, поскольку после произошедшего была сбита с толку.

Несмотря на отсутствие уголовных обвинений, суд предписал уволить его со службы.

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