В Москве запустили программу с возможностью сдать анализ на фертильность

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В Москве запустили программу по планированию беременности с учетом состояния здоровья, которая включает в себя возможность сдать множество анализов, в том числе на фертильность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасию Раковю. По ее словам, поучаствовать в проекте смогут москвички в возрасте от 19 до 40 лет.
«Мы создали уникальный проект по репродукции и планированию беременности, аналогов которому нет в мире. В нем смогут принять участие москвички с 18 до 40 лет», — пояснила она.Отмечается, что в центрах женского здоровья и женских консультациях Москвы женщинам впервые предложат узнать о состоянии организма в области беременности и деторождения, включая сдачу анализов на фертильность и АМГ.
Москвички также смогут бесплатно воспользоваться ЭКО и переносом эмбриона, пройдя перед этим генетическую диагностику эмбриона.
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