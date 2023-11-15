В Москву прилетела россиянка, которую сын бросил на пороге консульства в Мехико

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Российская пенсионерка Валентина Котова, которую сын и его жена-украинка оставили на пороге консульства РФ в Мехико, прилетела в Москву. Об этом сообщает МИД.
«Можем подтвердить, что она пересекла сегодня в 9:00 границу России в аэропорту Домодедово. Дежурный консул в Домодедово оказал все необходимое содействие», — передает РИА Новости сообщение МИД.
По информации агентства, консул Александр Иващенко рассказал, что 73-летняя женщина передвигается на инвалидной коляске из-за болей в спине. Также она имеет проблемы с давлением.
В России у брошенной сыном пенсионерки не осталось жилья и нет родственников. Однако депутаты планируют обратиться к вице-премьеру Татьяне Голиковой для того, чтобы оказать Котовой помощь.
Элина Позднякова