В Мособллесе рассказали, когда в Подмосковье вернутся перелётные птицы

Лыжные трассы проложены для жителей и гостей городского округа Котельники в Томилинском и Кузьминском лесопарках, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.

«Лыжные трассы в лесопарках помогут любителям зимних видов спорта сохранить хорошую физическую форму, получить заряд бодрости и хорошего настроения», — отметили в пресс-служба министерства.

Ранее сообщалось, что за неделю с 12 по 18 февраля в парках Московской области побывали 1,1 млн человек, что на 204 тысячи посетителей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми посещаемыми парками региона стали «Пехорка» в Балашихе, парк Толстого в Химках и Фабричный парк в Истре.

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