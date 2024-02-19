В Мособллесе рассказали, когда в Подмосковье вернутся перелётные птицы

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«Мы начали замечать таких птиц, как зеленушки – они уже стали появляться. Из-за зелёно-желтого цвета они бросаются в глаза в сезон, когда вокруг всё серо-белое. Они уже заявляют о себе – мы слышим их журчащее пение. Дальше будем ждать грачей, а там скоро и первые разведчики-скворцы подтянуться. Хотя в Москве в некоторых местах они зимуют на вокзалах, это аномалия. В норме скворцы – перелётные», – сказал собеседник «Радио 1».Как отметил Захаров, постепенно в Подмосковье будут возвращаться все улетевшие на зимовку в тёплые края пернатые. Начнутся и весенние кочёвки хищных птиц.
«Среди них очень много редких, занесённых в Красные книги. Они пролетают через территорию Московской области, кто-то задерживается, кто-то идёт дальше на север. У нас летят и гуси, и утки, и всевозможные их родственники», – пояснил специалист.Соловьи, по его словам, пока ждут тёплого сезона.
«Они не спешат, но появится примерно в середине апреля. Всё зависит от того, насколько ранней будет весна. Но к началу мая мы их точно услышим. Соловей обычно демонстрирует, что он здесь, своим запоминающимся пением», – отметил Захаров.Он добавил, что уже в феврале, несмотря на морозы, многие пернатые начинают петь по-весеннему.
«Сейчас предвесенняя пора. Уже многие птицы начинают петь, синицы поют по-весеннему. Они издают широкий набор звуков, а по-весеннему начинают петь с середины или даже с начала февраля – это более протяжный, длительный и более весёлый звук. Ещё одни предвестники весны – большие пёстрые дятлы. Но у них голос противный, и ни не так часто его подают», – заключил ведущий инженер Мособллеса.19 февраля в России отмечается День орнитолога. Праздник был установлен в 1983 году, когда при академии наук СССР было создано Всесоюзное орнитологическое общество.
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