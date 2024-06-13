В МТС сообщили о мощной DDoS-атаке, которая велась из пяти стран

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На сеть МТС была совершена самая мощная за год DDoS-атака, которая велась одновременно из пяти государств. Об этом «РИА Новости» проинформировали в компании.
Отмечается, что хакеры атаковали сеть широкополосного доступа в интернет с помощью 20 тысяч устройств из КНР, Турции, Испании, Польши и Эквадора. Согласно информации источника, действия были направлены против более чем 500 IP-адресов.
Уточняется, что хакерская атака продолжалась порядка 2 часов. Специалисты оператора смогли ее отразить.
Представители компании МТС пояснили, что цель атаки заключалась в ударе по конкретному сетевому оборудованию — маршрутизатору. Это могло повлечь за собой отключение интернета для пользователей оператора целого региона.
Ранее сообщалось, что спутниковая система связи Starlink столкнулась с неполадками. Согласно данным с сайта Downdetector, отслеживающим сбои и ошибки популярных интернет-ресурсов, в нескольких странах фиксировались жалобы на проблемы в работе сервиса.
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Уточняется, что хакерская атака продолжалась порядка 2 часов. Специалисты оператора смогли ее отразить.
Представители компании МТС пояснили, что цель атаки заключалась в ударе по конкретному сетевому оборудованию — маршрутизатору. Это могло повлечь за собой отключение интернета для пользователей оператора целого региона.
Ранее сообщалось, что спутниковая система связи Starlink столкнулась с неполадками. Согласно данным с сайта Downdetector, отслеживающим сбои и ошибки популярных интернет-ресурсов, в нескольких странах фиксировались жалобы на проблемы в работе сервиса.
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Екатерина Коршунова