В музее Зои Космодемьянской наградили юных героев Подмосковья

Фото: пресс-служба «Единой России»
В музее Зои Космодемьянской наградили победителей премии «Герои нашего времени» в номинации «Юный герой». Цель вручения премии – рассказать о героических поступках детей и молодёжи региона, о работе волонтёров Московской области. Одна из специальных номинаций «Юный герой» – номинация для детей и молодых людей, которые совершили героический поступок, проявили в сложной ситуации храбрость и мужество, спасли жизнь.
«Многовековая история нашей страны знает немало подвигов и героических поступков соотечественников. Все они совершались по зову сердца. Сегодня молодые люди, вдохновлённые этими примерами, зачастую с риском для жизни, спасают людей из пожаров, приходят на помощь утопающим. Это вызывает огромную гордость», – сказал секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он высказал особые слова благодарности родителям, бабушкам и дедушкам ребят, воспитавшим настоящих героев.
29 ноября отмечается День юного героя Московской области. Он учреждён в память о подвиге отважных девушек – Зои Космодемьянской и Веры Волошиной. «Единая Россия» в этот день награждает юных героев.
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