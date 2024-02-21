В Наро-Фоминском округе ищут подрядчика на ремонт подъездов к кладбищам

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Подряд на капитальный ремонт нескольких автодорог, а также парковок и подъездов к кладбищам выставил на торги Наро-Фоминский городской округ, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет капитально отремонтировать подъезд к кладбищу и парковку у кладбища в деревне Афанасьево, подъезд к деревне Загряжское и парковку у местного кладбища, а также парковку у кладбища в городе Верея — на Заводской улице», — отмечается в сообщении.Начальная цена контракта на электронном аукционе составляет 15 миллионов 623 тысячи 400 рублей 77 копеек. Заявки будут принимать до 28 февраля. Подряд выиграет наименее затратное предложение.
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