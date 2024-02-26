В Национальном автомобильном союзе предложили регистрировать самокаты на «Госуслугах»

Фото: пресс-служба Минтранса МО
«Это грустная новость. То, за что мы боролись, не свершилось. Ещё пара месяцев – и мы увидим на дорогах электросамокаты. А ведь Национальный автомобильный союз был пионером. Мы ратовали за то, чтобы начать регистрацию средств индивидуальной мобильности, и можно было бы фиксировать нарушения. Сегодня какому-то регулированию поддаются только прокатные самокаты, и то на усмотрение оператора. Остальное – полный хаос. А всё-таки хотелось бы, чтобы репрессивные меры действовали, и вакханалия на дорогах и тротуарах прекратилась», – сказал Хайцеэр.Как говорится в заключении профильного думского комитета, авторы законопроекта не учли количество используемых сейчас СИМов. Их довольно много, и это вызовет многократное увеличение нагрузки на регистрационные подразделения, что может привести к сбою в регистрации автомобилей.
Однако массовую регистрацию самокатов, не выезжающих на дороги общего пользования, можно было бы организовать через сайт госуслуг, уверен Хайцеэр.
«У этих самокатов – меньше сил, меньше масса. Человек заходил бы на сайт госуслуг, регистрировал бы там свой самокат и сам получал номера, делал бы их там, где производят номерные знаки для автомобилей. Это простая форма, никакой нагрузки, никаких сложностей. Просто нужна поправка об обязательной регистрации. Дали бы три, четыре месяца, полгода на то, чтобы все могли это сделать, и после этого уже начинали штрафовать. А тех самокатов, которые выезжают на дорогу, на самом деле не так много», – отметил собеседник «Радио 1».Он выразил надежду на то, что закон будет подправлен и через какое-то время снова внесён на рассмотрения правительства.
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