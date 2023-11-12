В ОАЭ стартовала сборка автомобилей Aurus, сообщили в Минпромторге

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
В Объединённых Арабских Эмиратах стартовала сборка автомобилей Aurus. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Отмечается, что первой моделью стал седан Aurus Senat. Позднее будет налажен выпуск внедорожника Komendant.
Также Мантуров рассказал, что в ОАЭ планируется открыть салон, в котором местные жители смогут приобретать автомобили этой марки.
Кроме того, по словам главы Минпромторга, Россия рассматривает возможность открытия точек продажи Aurus на территориях других ближневосточных государств.
Ранее Мантуров сообщал, что в ближайшей перспективе основными импортёрами автомобилей Aurus будут страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Марка Aurus представляет автомобили класса люкс, которые производятся с 2013 года по заказу Минпромторга России. Линейка автомобилей создана для замены парка служебных машин государственных служащих. Но развиваются и коммерческие продажи. Автомобили Aurus производится на заводе в Татарстане.
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Также Мантуров рассказал, что в ОАЭ планируется открыть салон, в котором местные жители смогут приобретать автомобили этой марки.
Ранее Мантуров сообщал, что в ближайшей перспективе основными импортёрами автомобилей Aurus будут страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Марка Aurus представляет автомобили класса люкс, которые производятся с 2013 года по заказу Минпромторга России. Линейка автомобилей создана для замены парка служебных машин государственных служащих. Но развиваются и коммерческие продажи. Автомобили Aurus производится на заводе в Татарстане.
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Анастасия Чинкова