В Петербурге открылась персональная выставка фотохудожника Георгия Колосова

18 июня 2025, 11:52

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В Санкт-Петербурге открылась экспозиция фоторабот Георгия Колосова под названием «Не конец любви». Об этом сообщает «Петербургский дневник».





Выставка проходит в галерее Art of foto и приурочена к 80-летию автора.





«Черно-белые произведения Георгия Колосова наполнены светом и по-настоящему глубокие и искренние. Уникальный авторский стиль выступает как синтез документальности и живописи, напоминающий картину или графическую работу», — говорится в статье.

«Истории ветеранов предприятий АО «СУЭК-Кузбасс» стали частью этого масштабного проекта. В этом году в рамках празднования 80-й годовщины Победы подготовлены документальные фильмы «Голоса Победы» о подвигах ветеранов угольной отрасли», — отмечает издание.