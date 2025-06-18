В Петербурге открылась персональная выставка фотохудожника Георгия Колосова
В Санкт-Петербурге открылась экспозиция фоторабот Георгия Колосова под названием «Не конец любви». Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Выставка проходит в галерее Art of foto и приурочена к 80-летию автора.
«Черно-белые произведения Георгия Колосова наполнены светом и по-настоящему глубокие и искренние. Уникальный авторский стиль выступает как синтез документальности и живописи, напоминающий картину или графическую работу», — говорится в статье.
Сам Колосов считает, что фотография является искусством любить и радоваться присутствию «при том таинстве, которое называется Светопись».
Выставка будет работать до 29 июня. Вход свободный.
Тем временем ветераны «СУЭК-Кузбасс» появились в экспозиции, посвященной подвигу народа в ВОВ, в Музее Победы на Поклонной горе, пишет «Сiбдепо».
«Истории ветеранов предприятий АО «СУЭК-Кузбасс» стали частью этого масштабного проекта. В этом году в рамках празднования 80-й годовщины Победы подготовлены документальные фильмы «Голоса Победы» о подвигах ветеранов угольной отрасли», — отмечает издание.
Отмечается, что в фильмах рассказываются истории в том числе жителей шахтерского Ленинска-Кузнецкого.
Кроме того, биографии ветеранов угольных предприятий Сибири также представлены в экспозиции «Путь к Победе».