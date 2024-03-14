В Петербурге задержали трёх граждан, помогавшим украинским телефонным мошенникам

Фото: istockphoto/BrianAJackson
Полицейские Санкт-Петербурга вычислили и задержали трёх системных администраторов. Они обеспечивали работу электронных устройств для подмены телефонных номеров в интересах колл-центров, расположенных на территории Украины.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали ещё двух сообщников преступника. Они выполняли функции системных администраторов на таких же условиях. Один из задержанных каждую неделю получал из Москвы около трёх тысяч сим-карт, которые распределял между подельниками. Все фигуранты обвиняются по статье 195 (мошенничество). В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать лиц, причастных к преступной схеме.
Читайте также:
В Москве задержан телефонный мошенник
Комитет Совфеда поддержал закон о проверке переводов физлиц на мошенничество
В России появилось «санкционное» телефонное мошенничество
Александр Бойцов