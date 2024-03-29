В Подмосковье до конца года создадут ещё шесть кластеров проекта «Профессионалитет»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области в 2024 году создадут шесть кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«Подмосковье занимает второе место в стране по количеству созданных кластеров. В 2022 году в регионе сформировали два кластера, в 2023-м – ещё пять. В планах на текущий год – создание ещё шести кластеров. В следующем учебном году численность обучающихся «Профессионалитета» превысит 11,7 тыс. человек», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он добавил, что в этом учебном году по образовательным программам «Професионалитета» обучаются более 6,2 тыс. студентов.
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Лора Луганская