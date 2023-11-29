В Подмосковье Мостранавто провели 155 тренировок по профилактике терроризма

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На автовокзалах, автостанциях, в автобусах и филиалах Мострансавто были проведены 155 антитеррористических тренировок, для обеспечения транспортной безопасности и защищенности объектов и транспортных средств.
В рамках проведения учений были задействованы работники всех филиалов предприятия. Они отрабатывали моделирование чрезвычайных ситуаций с последующим разбором и анализом выполненных действий. Также проводились подробные разборы и практика по обнаружению бесхозяйных и подозрительных предметов в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры, выявление подозрительных физических лиц а также выявление признаков к совершению актов незаконного вмешательства.
Стоит отметить, что в рамках тренировок Мострансавто работали совместно с подразделениями правоохранительных органов, экстренных служб, работников охранных предприятий,и представителей администрации.
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