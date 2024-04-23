В Подмосковье назвали дату старта сезона речной навигации

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Сезон речной навигации в Московской области стартует 1 мая, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса. В Подмосковье готовят водный транспорт к работе в этом году на трёх речных маршрутах: в Коломне, Серпухове и Лыткарине.
«Проводится проверка технического оснащения судов, приводятся в порядок причалы и подходы к ним. Подготовку проходят и члены экипажей – капитаны и проводники. Во время технических занятий проводят инструктажи об особенностях работы на речных судах. Экипажи обучают технике безопасности, оказанию первой медицинской помощи», – пояснили в пресс-службе.По данным подмосковного Минтранса, в этом сезоне для удобства жителей Лыткаринский причал перенесут на новое место – ниже стадиона «Полёт». Сейчас там обустраивают подходы, сходы и площадки.
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Лора Луганская