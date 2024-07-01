В Подмосковье оптимизировали движение на трёх перекрёстках

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Режим работы светофоров на трёх перекрёстках в Лобне, Королёве и Балашихе оптимизировали специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области на минувшей неделе в рамках борьбы с уличными заторами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В Королёве был изменён график переключения светофора на пересечении Болшевского шоссе с Садовой улицей и добавлен ещё один пешеходный переход через шоссе. А в Балашихе добавили поворот на Носовихинское шоссе с шоссе Ильича», — говорится в сообщении.Кроме того, в Лобне было увеличено время выезда на улицу Горки Киовские с Краснополянского шоссе.
Работы по оптимизации светофорного регулирования в Московской области продолжаются, они направлены на увеличение пропускной способности дорог и сокращение пробок.
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