В Подмосковье организовали сбор гуманитарной помощи для Курской области

Фото: пресс-служба движения «Волонтёры Подмосковья»
Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области организовали активисты движения «Волонтёры Подмосковья» в рамках региональной акции «Доброе дело», сообщает пресс-служба министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«Принести необходимые товары можно в ближайший пункт сбора в своём городе, волонтеры Подмосковья соберут всё на центральном складе в Балашихе, отсортируют и оперативно доставят в Курск», — рассказала глава областного министерства Екатерина Швелидзе.Жителей Подмосковья призвали приносить в пункты сбора гуманитарной помощи продукты длительного хранения и сухие пайки, медикаменты, новую одежду, средства гигиены, а также электроприборы, мелкую бытовую технику и генераторы.
Адреса пунктов сбора с графиком работы и телефонами размещены на сайте организации «Волонтёры Подмосковья».
Если к акции хотят присоединиться предприниматели, им следует написать волонтёрам на электронный адрес: info@volontermo.ru или оставить личное сообщение в волонтёрском сообществе в соцсети «ВКонтакте».
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