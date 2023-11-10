В Подмосковье подвели итоги «Недели межрелигиозного диалога»

Фото: пресс-служба УФСИН России по Московской области
В УФСИН России по Московской области подвели итоги «Недели межрелигиозного диалога». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Неделя межрелигиозного диалога» была приурочена ко Дню народного единства.
Ведомство организовывало мероприятия для профилактики проявлений экстремизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
В рамках «Недели межрелигиозного диалога» состоялся круглый стол с представителями Межрелигиозной рабочей группы УФСИН России по МО, священниками и начальниками отделов.
Кроме этого, для осужденных были проведены викторины по знанию основ традиционных религиозных конфессий.
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Ведомство организовывало мероприятия для профилактики проявлений экстремизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
«Неделя межрелигиозного диалога в подразделениях пенитенциарного ведомства проводится уже в пятый раз. В учреждениях были организованы конкурсы стенгазет, подготовлены и размещены стенды наглядной агитации с информацией об основах традиционных для России религиозных вероучений.<…> В мероприятиях приняли участие более 1,5 тысячи осужденных», - отметил руководитель Межрелигиозной рабочей группы священник Михаил Куземка.
Кроме этого, для осужденных были проведены викторины по знанию основ традиционных религиозных конфессий.
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Мира Полтева