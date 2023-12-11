В Подмосковье построили 50 объектов социальной инфраструктуры

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За 2023 год в Московской области уже построили 50 объектов в рамках программы «строительство объектов социальной инфраструктуры». Об этом рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
«В 2023 году мы должны были построить 57 объектов. На сегодняшний день 50 из них построены и большинство уже открыты. Нам осталось построить семь объектов.<…> Традиционно большую часть составляют объекты образования. За счет бюджета открыли 23 школы, 13 детсадов и три образовательных кластера», - отметил министр.Кроме этого, в сфере здравоохранения в 2023 году открыли центр по профилактике и борьбе со СПИДом в Котельниках и комплексная поликлиника в Одинцовском округе. Также до конца года откроют поликлиники в Мытищах и Серпузове.
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Мира Полтева