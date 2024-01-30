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В Подмосковье продлили предупреждение об опасной погоде из-за гололедицы

30 января 2024, 09:40
Фото: Фотобанк МО/Мария Шуревская

Фото: Фотобанк МО/Мария Шуревская

«Жёлтый» уровень погодной опасности, введённый на территории столичного региона из-за гололедицы, продлили до утра среды, 31 января, информация об этом размещена на официальном сайте Гидрометцентра.
«Москва, Московская область — гололедица на дорогах. Период предупреждения — до 08:00 31 января», — говорится в сообщении.
Предыдущее предупреждение было введено до 11 утра 30 января.


Согласно метеорологическому прогнозу, вторник, 30 января, в Подмосковье и столице будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Температура в Москве ожидается от +1 до -1 градуса. В Московской области — от -3 до +2 градусов. Ветер западный, 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 757 мм ртутного столба.

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#гололедица
#московская область
#подмосковье
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В Коломенском университете стартовали очные туры олимпиады по литературе
30 января 2024, 10:31

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Очные туры Толстовской олимпиады по литературе начали проводить в аудиториях филологического факультета Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ), в испытаниях участвуют более 90 старшеклассников, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«В числе участников не только жители столичного региона. Некоторые ребята приехали из Ульяновска, Вологды, Уфы, Тамбовской и Ярославской областей», — отмечается в сообщении.
Победители финального этапа олимпиады получат дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

В феврале этого года в Коломенском университете соберутся также участники олимпиад по праву, истории, педагогике и обществознанию.

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#олимпиада
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#коломна
#вуз
#литература
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В Московской области за год трудоустроились более 20 тыс подростков
30 января 2024, 10:18

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

Свыше 20 тысяч подростков официально устроились на работу в Подмосковье в 2023 году, при этом более половины из них работали во время летних каникул, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«В минувшем году в регионе было трудоустроено 20,1 тысячи подростков, из них 12 тысяч 551 человек работали в период летних каникул. Средняя заработная плата несовершеннолетних в 2023 году составила 18,2 тысячи рублей, что на 2,2 тысячи рублей больше, чем годом ранее», — уточнил председатель комитета регионального парламента по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Он также напомнил, что в Подмосковье каждый несовершеннолетний, который утроился на работу при содействии службы занятости, получает доплату в размере 2 250 рублей в месяц.

Наиболее популярными вакансиями среди подмосковных подростков стали рабочий по благоустройству, рабочий зелёного хозяйства и подсобный рабочий.

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#подмосковье
#московская область
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Переселенцы с Крайнего Севера начали получать жилищные сертификаты
30 января 2024, 10:17

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье вручили жилищные сертификаты переселенцам с Крайнего Севера. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» участники могут получить жилищный сертификат для приобретения жилья.

«Обладательница сертификата, Любовь Евсюкова, проработала в районах Крайнего Севера более 17 лет. После переезда в Московскую область жилищный вопрос для нее был актуальным. Она приняла решение принять участие в государственной программе и после ожидания своей очереди наконец получила сертификат на приобретение квартиры», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что для получения сертификата гражданин должен иметь стаж работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет и начать работать не позже 1992 года, а также не иметь жилья за пределами севера.

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Подмосковный ИТ-проект стал победителем в Национальной премии в сфере цифровизации
30 января 2024, 10:02

Фото: пресс-служба МИнгос МО

Подмосковный ИТ-проект получил Национальную премию в сфере цифровизации «КулибИТ-2023». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Победителем премии в номинации «Основные бизнес процессы, Госуправление/социальные институты» стал проект «Единый портал записи в кружки, секции и Дома культуры Подмосковья».

« Данный проект это единый информационный ресурс для посетителей домов культуры любого возраста. В цифровом сервисе представлена информация о 886 домах культуры и более 17 тысяч клубных формирований. В личном кабинете пользователь может отследить статус заявлений, увидеть расписание занятий — как собственное, так и членов семьи, прикрепить социальную карту или карту «Стрелка» для сканирования посещений и оставить обратную связь», — поделился директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Стоит отметить, что всего в конкурсе принимали участие порядка 19 проектов.

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В Подмосковье обновят 14 почтовых отделений
30 января 2024, 09:39

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

14 офисов Почты России на территории Московской области обновят в текущем году, кроме того, вместо четырёх устаревших зданий будут возведены современные модульные отделения, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«В ходе ремонта в офисах почты обновят фасады и внутренние помещения. Кроме того, для посетителей появятся новые сервисы: на почте можно будет проверить своё здоровье и подтвердить или восстановить учётную запись на портале госуслуг», — отмечается в сообщении.
Четыре быстровозводимых модульных отделения также будут отвечать всем современным требованиям к почтовому офису. Как отметил директор макрорегиона Москва Почты России Сергей Бритвин, первые два из четырёх запланированных модульных отделений появятся в селе Жаворонки Одинцовского округа и раменской деревне Морозово.

Напомним, в минувшем году в Московской области отремонтировали 19 почтовых отделений.

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#московская область
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«Молодая Гвардия» Подмосковья подвела итоги года и наградила лучших активистов
30 января 2024, 09:35

Фото: Сергей Хакимов

Прошла XVII Конференция Московского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
В ходе конференции руководство регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» подвели итоги работы организации, а также обсудили с активистами предстоящие мероприятия.

«Сегодня Московское областное региональное отделение - это больше 9,3 тысяч ребят с активной гражданской позицией, которые считают своим долгом помогать жителям нашего Подмосковья. В очередной раз мы увидели это, когда вы включились в работу по поддержке жителей Климовска. Конечно, хочется отметить и ребят, которые собирают помощь участникам СВО. Знаю, что многие молодогвардейцы ездят сами на передовую в составе гуманитарных миссий» — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Активистов наградили за вклад в помощь жителям микрорайона Климовск в Подольске, за помощь в проведении выборов губернатора, за работу на Донбассе и реализацию крупных региональных проектов для молодежи.

«Подмосковное отделение МГЕР за год провело свыше 10 тысяч мероприятий, получило 4 гранта от Росмолодёжи и 2 от Фонда президентских грантов. Наш девиз – ни дня без добрых дел. У нас есть проект «Добро в действии», который включает в себя много инициатив. Это, прежде всего, помощь незащищённым категориям жителей, ветеранам, людям с ограничениями по здоровью», — подчеркнула руководитель регштаба «Молодая Гвардия Единой России» Диана Алумянц.

Стоит отметить, что на конференции активисты уже начали подготовку и разработку мероприятий в рамках Года семьи.

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#сво
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Женщина согласилась на секс втроем и получила неожиданный результат
Секс-коуч Сандерс дала совет женщине, разочаровавшейся в муже после секса втроем
30 января 2024, 08:06

Фото: istock / Denisfilm

За советом к писательнице и секс-коучу Дейдре Сандерс обратилась читательница, согласившаяся на секс втроем и столкнувшаяся с неожиданным результатом. Историю женщины и мнение эксперта публикует издание The Sun.

34-летняя читательница рассказала, что чувства мужа никогда не вызывали у нее сомнения, до тех пор, пока ради сексуального эксперимента не пригласила в спальню еще одну женщину. Мысль об интиме втроем пара обсуждала несколько лет. Изначальна она была против, но муж убедил ее поэкспериментировать.

«Однажды вечером в клубе мы встретили 32-летнюю женщину. Поговорив с нами пару часов, она согласилась прийти к нам домой. Я не могла поверить, насколько это было легко. Она прибыла вовремя, и, выпив несколько бокалов вина, мы все поднялись наверх», - рассказала читательница.
По словам женщины, сначала все было хорошо, но когда она увидела, как ее муж целует другую, то ощутила ревность.

«Все его внимание переключилось на нее, я неоднократно напоминала о себе, но он сказал, что хочет только ее», — пожаловалась женщина.
После этого супруг извинялся, списывая все на опьянение, но она так и не смогла простить его.

Сандерс ответила ей, что привлечение постороннего человека в отношения, особенно семейные, — это всегда очень рискованно и часто ведет к разочарованию. Она порекомендоваал еще раз обсудить это с мужем, рассказать ему о ревности и обиде, которые возникли при виде того, как он наслаждается близостью с другой женщиной.

Эксперт отметила, что мужчине важно понять, как много для него значит супруга, и что она является единственной.

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#отношения
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Названы способы быстрее продать квартиру
Эксперт по недвижимости Пысин: вывоз хлама позволит быстрее продать квартиру
30 января 2024, 06:42

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Скорость продажи недвижимости всегда зависит от ликвидности объекта. При продаже стандартной квартиры по рыночной цене можно воспользоваться несколькими эффективными методами для ускорения процесса, считает генеральный директор агентства недвижимости «ЦДН» Анатолий Пысин, пишет «Лента.ру».
Один из ключевых моментов для быстрой сделки — это предварительная подготовка и проверка всех необходимых документов, подчеркнул эксперт. После этого можно приступить к улучшению состояния самой квартиры. Первым этапом является ее деперсонализация.

В случае продажи жилья, в котором проживает владелец со своей семьей, необходимо убрать личные вещи всех членов семьи. Под этим понимается не только повседневная одежда, посуда и товары личной гигиены, но и семейные портреты, фотографии, награды, кубки, медали, а также памятные сувениры.

Вторым шагом является избавление от лишних вещей, чтобы создать впечатление легкости в квартире и тем самым продемонстрировать готовность владельца к переезду и продаже.

Также следует обратить внимание на отсутствие неприятных запахов в продаваемой квартире. По мнению Пысина, на время показов не стоит готовить блюда с сильным ароматом, таким как рыба. Запах в квартире должен быть нейтральным или создавать ощущение уюта, например, аромат свежесваренного кофе или свежевыпеченного хлеба.

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Депутата Европарламента обвинили в шпионаже в пользу России
Politico: депутат Европарламента Жданок обвиняется в шпионаже в пользу России
30 января 2024, 06:14

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Депутата законодательного собрания Латвии Татьяну Жданок обвиняют в шпионаже в пользу России, сообщает Politico.
Европейский парламент начал расследование утверждений о том, что Жданок, представляющая Латвию в законодательном собрании Евросоюза, действовала как российский шпион в течение длительного периода.

Расследование по этому вопросу уже начато. Председатель Европарламента Роберт Метсола серьезно отнесся к обвинениям и передал дело в Консультативный комитет по Кодексу поведения.
Также отмечается, что Татьяна Жданок высказывала противодействие резолюции, осуждающей проведение российской спецоперации на Украине.

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