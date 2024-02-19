В Подмосковье продлили приём заявок на участие социальную ипотеку для учителей

Фото: пресс-служба Минобразования МО
«Участие в программе «Социальная ипотека» позволяет учителям приобрести жилье на льготных условиях. В этом году такая возможность будет у 53 учителей», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.Участник программы «Социальная ипотека» при покупке квартиры в ипотеку оплачивает только проценты по кредиту. Само тело кредита оплачивает Московская область. Для того, чтобы взять жильё в социальную ипотеку, нужно иметь стаж работы в подмосковной образовательной организации не менее десяти лет. Кроме того, у заявителя и его супруги/супруга не должно бить собственного или служебного жилья.
Подробная информация об участии в программе размещена на сайте Минобразования региона.
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