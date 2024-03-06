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В Подмосковье с начала года починили более 4 тысяч лифтов

06 марта 2024, 17:03
Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 4 тысяч неисправностей в работе лифтов в многоквартирных домах устранили сотрудники управляющих компаний Московской области с начала года, работы были проведены под контролем инспекторов Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий (ГУСТ) Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

«В регионе с начала 2024 года отработали 4411 задач по устранению неисправностей лифтового оборудования. Наибольшее количество обращений закрыто в городском округе Люберцы», — отмечается в сообщении.
В ведомстве напомнили, что самый эффективный способ решить проблему в сфере содержания многоквартирных домов — отправить заявку через портал Единой диспетчерской службы Московской области. Такую заявку управляющая компания обязана принять в течение 24 часов и выполнить в сроки, установленные регламентом. Работу принимает сам заявитель.

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Итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что россияне — великая нация
06 марта 2024, 16:56

Фото: iStock/macky_ch

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути побывала на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где высказалась о своей любви к России и россиянам, сообщает ТАСС.
Мути рассказала журналистам, что учит русский язык, но пока ее знания находятся на низком уровне. Она поделилась, что мечтает написать книгу о своей жизни в России и Италии, а также хочет организовать в нашей стране собственный проект. Актриса отметила, что россияне и итальянцы очень похожи своей любовью к культурным ценностям. Мути назвала россиян великой нацией.

На вопросы журналистов о предпочтениях в русской кухне, Орнелла ответила, что очень любит пельмени и находит их сытным, но, при этом, легким в приготовлении блюдом.

Напомним, что в начале марта 2024 года дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли стала моделью на модном показе в центральном выставочном зале ЦВЗ "Манеж" в ходе Московской недели моды.

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#россияне
#национальность
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В Подмосковье приступили к работе участковые избирательные комиссии
06 марта 2024, 16:51

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Участковые избирательные комиссии приступили к работе в Московской области, об их графике сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«В период с 6 по 14 марта все УИК Подмосковья будут работать по будним дням с 16:00 до 20:00, по выходным и праздничным дням — с 10 утра до 14:00. А с 15 по 17 марта – во время голосования — участковые комиссии будут работать по 12 часов в день: с восьми утра до восьми вечера», — говорится в сообщении.
В участковой избирательной комиссии с 6 по 11 марта можно подать заявление о голосовании по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель». Кроме того, с 7 марта до 14:00 17 марта там можно будет подать заявление о голосовании вне помещения для голосования.

Выборы президента Российской Федерации состоятся в марте этого года. Для удобства избирателей они впервые будут проводиться в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

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Минобороны впервые заявило о сбитой авиабомбе Hammer
МО РФ впервые заявило о сбитой авиабомбе Hammer французского производства
06 марта 2024, 16:46

Фото: iStock/vadimrysev

Министерство обороны РФ заявило в ежедневной сводке о сбитой в зоне специальной военной операции управляемой авиабомбе Hammer французского производства. Отмечается, что это первый подобный случай в рамках СВО.
«С помощью средств противовоздушной обороны за последние сутки было сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer французского производства», — сообщает ведомство.
Кроме того, по данным Минобороны, силы противовоздушной обороны сумели сбить 135 украинских дронов.

Управляемая авиабомба AASM Hammer была разработана французским предприятием Safran Electronics & Defense. Ее вес составляет 250 килограммов, а дальность поражения превышает 70 километров. Согласно открытым источникам, авиабомба Hammer в настоящее время находится на вооружении Франции, Египта, Индии, Марокко, Катара и Украины.

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#пво
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В Красногорском филиале РАНХиГС открыли спортивную фан-зону
06 марта 2024, 16:43

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В филиале РАНХиГС в Красногорске появилась спортивная фан-зона. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Для студентов филиала РАНХигС в Красногорске эта встреча как порция вдохновения и мотивации: в стенах образовательного учреждения по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина уделяют большое внимание развитию физкультуры и спорта, ученики регулярно становятся победителями и призерами различных соревнований. Команда «РАНХиГС – Красногорск» выиграла «Первый Кубок по хоккею Одинцовской и Красногорской епархии», женская волейбольная сборная – Кубок МГУ, футбольная команда филиала академии – бронзовый призер ВТБ Кубок Универов» — поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что на торжественной церемонии открытия присутствовала российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова, которая пообщалась со студентами ВУЗа и рассказала о своем спортивном пути.

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В Подмосковье открыли после реконструкции газораспределительную станцию «Монино»
06 марта 2024, 16:11

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Реконструированную газораспределительную станцию (ГРС) «Монино» ввели в эксплуатацию в городском округе Щёлково, в торжественной церемонии принял участие вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.
«ГРС «Монино» снабжает газом 77 тысяч жителей округов Щёлково и Лосино-Петровский, реконструкция увеличила пропускную способность станции на 70 процентов — с 68 до 115 тысяч кубических метров в час», — говорится в сообщении.
Реконструкция была проведена в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» и «Программы газоснабжения и газификации Московской области на период 2021–2025 гг.». Евгений Хромушин отметил, что взаимодействие с «Газпромом» позволяет эффективно решать задачи по развитию газораспределительных сетей в регионе и напомнил, что ближайшие месяцы в регионе введут в строй ещё две газораспределительные станции: ГРС «Дубна» и «Дмитров-2».

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«Ужин с Путиным и деньги»: россиянки назвали идеальный подарок на 8 марта
Большинство женщин хотят получить деньги в качестве подарка на 8 марта
06 марта 2024, 16:07

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

Женщины предпочли бы получить на 8 марта в качестве подарка деньги, свободное время препровождения, а также пошли бы на ужин с президентом России Владимиром Путиным. Такие данные следуют из опроса, проведенного NEWS.ru.
Таким образом, согласно проведенному опросу, 17% женщин ответили, что хотели бы получить деньги на 8 марта. При этом 14% опрошенных мечтают о свободном времени препровождения или походе на массаж. Еще 13% респондентов заявили о желании поужинать с Путиным, а 11% хотели бы провести вечер с любимым человеком. За цветы, сладости и украшения проголосовали всего 6% женщин.

А вот самым нежеланным подарком, по данным опроса, стало предсказание на ближайшее будущее.

Опрос проводился 5 и 6 марта. В нем приняли участие 4,2 тысяч россиянок.

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Участок федеральной трассы под Серпуховом расширят до четырёх полос
06 марта 2024, 15:52

Фото: Валерий Гореловский

Капитальный ремонт трассы А108 «Большое Московской кольцо» ведётся на участке от 348 до 354 км, проезжую часть здесь расширят с двух до четырёх полос, что увеличит пропускную способность трассы, которую используют при транзитном объезде Серпухова. О ходе работ рассказал начальник производственного отдела компании «Центравтомагистраль» Анатолий Жуков.
«Сейчас на участке ведётся устройство земляного полотна и основания насыпи для создания дополнительных полос движения. Далее запланированы работы по устройству основания дорожной одежды, укладке верхнего слоя асфальта, обустройству линий наружного освещения и остановок», — сказал Жуков.
На четырёхполосном участке будет устроено разделение потоков. Кроме того, у примыкающих к федеральной дороге съездов в населённые пункты обустроят переходно-скоростные полосы для правого и левого поворота.
Капитальный ремонт шестикилометрового участка трассы ведётся в соответствии с графиком. Открыть проезд по новой обновлённому участку планируется в четвёртом квартале текущего года.

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В Пензенской области осудили диверсантов после поджога релейного шкафа
06 марта 2024, 15:47

Фото: iStock/gorodenkoff

В Пензенской области суд вынес приговор четырем диверсантам, которые в декабре 2022 года подожгли релейный шкаф и пост секционирования контактной сети на Куйбышевской железной дороге. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По данным RT, троих диверсантов приговорили к 11 годам лишения свободы, при этом еще одному несовершеннолетнему преступнику дали восемь лет воспитательной колонии.

В ведомстве уточнили, что преступники получали инструкции по изготовлению горючей смеси через мессенджер с украинского номера.

Ранее также сообщалось, что неизвестные пытались парализовать железнодорожное сообщение с черноморским побережьем, поджигая релейный шкаф в Краснодаре. В результате происшествия движение двух пассажирских поезда было приостановлено.

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Минобороны подтвердило уничтожение третьего танка Abrams на Украине
Российские танкисты прямым попаданием уничтожили третий Abrams на Украине
06 марта 2024, 15:30

Фото: iStock/cla78

Стало известно о третьем уничтоженном американском танке Abrams в зоне специальной военной операции на Украине.
Изначально информацию об этом опубликовало агентство РИА Новости 6 марта. Отмечалось, что Бронемашину уничтожил с первого выстрела в ходе танковой дуэли экипаж российского Т-72Б3.

Вскоре Министерство обороны подтвердило эту информацию в своей ежедневной сводке. Кроме того, были опубликованы кадры попадания по американскому танку.



Таким образом, это уже третий Abrams, чье уничтожение в зоне СВО было официально и документально подтверждено.

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