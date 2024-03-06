В Подмосковье с начала года починили более 4 тысяч лифтов

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Более 4 тысяч неисправностей в работе лифтов в многоквартирных домах устранили сотрудники управляющих компаний Московской области с начала года, работы были проведены под контролем инспекторов Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий (ГУСТ) Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.
«В регионе с начала 2024 года отработали 4411 задач по устранению неисправностей лифтового оборудования. Наибольшее количество обращений закрыто в городском округе Люберцы», — отмечается в сообщении.В ведомстве напомнили, что самый эффективный способ решить проблему в сфере содержания многоквартирных домов — отправить заявку через портал Единой диспетчерской службы Московской области. Такую заявку управляющая компания обязана принять в течение 24 часов и выполнить в сроки, установленные регламентом. Работу принимает сам заявитель.
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Лев Каштанов