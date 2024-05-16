В Подмосковье с начала года более ста раз пробивали газопровод в ходе земляных работ





«В результате несанкционированных земляных работ было зафиксировано 105 случаев механического повреждения газопроводов. Из-за этого временные перебои с газом были более чем в двух тысячах частных домов и в 1449 квартирах», — отмечается в сообщении.

В министерстве напомнили, что проведение любых земляных работ необходимо согласовать с газовой службой. При работах рядом с газопроводом нужно соблюдать особую осторожность — нельзя использовать никакие ударные и землеройные механизмы. Кроме того, не менее чем за три дня до начала работ на место необходимо пригласить специалиста газовой службы. За нарушение этих требований предусмотрен штраф.В Татарстане заявили о ликвидации пожара после хлопка газа в жилом домеВ Кашире запустят производство сжиженного природного газаВ ГД предупредили о штрафах до 500 тыс. руб. за недопуск газовщиков в помещение