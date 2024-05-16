В Подмосковье с начала года более ста раз пробивали газопровод в ходе земляных работ

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Более ста аварийных ситуаций произошло на газопроводе с начала года на территории Московской области из-за несанкционированных земляных работ, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«В результате несанкционированных земляных работ было зафиксировано 105 случаев механического повреждения газопроводов. Из-за этого временные перебои с газом были более чем в двух тысячах частных домов и в 1449 квартирах», — отмечается в сообщении.В министерстве напомнили, что проведение любых земляных работ необходимо согласовать с газовой службой. При работах рядом с газопроводом нужно соблюдать особую осторожность — нельзя использовать никакие ударные и землеройные механизмы. Кроме того, не менее чем за три дня до начала работ на место необходимо пригласить специалиста газовой службы. За нарушение этих требований предусмотрен штраф.
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Лев Каштанов