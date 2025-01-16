В Подмосковье составили график техобслуживания газового оборудования в домах

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
График технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования многоквартирных домов в 2025 году сформировали в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«График размещён на официальном сайте компании «Мособлгаз». Там жители могут узнать, когда специалисты будут обслуживать те или иные адреса. Кроме того, всю необходимую информацию по этому вопросу можно узнать с помощь чат-бота в Telegram или у представителей администрации городских округов», — говорится в сообщении.Отмечается, что техобслуживание газового оборудования проводится не реже одного раза в год. Во время проведения работ собственники квартир обязаны обеспечить специалистам доступ.
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Лев Каштанов