В Подмосковье стартовал приём заявок на премию губернатора «Мы рядом. Доброе дело»

Фото: пресс-служба МИСК МО
Приём заявок на премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело» стартовал в регионе сегодня, 11 декабря, в этом году премия будет вручаться в 12-й раз, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Добрые дела объединяют наше Подмосковье – всех, кто помогает бойцам и их семьям, трудится в народном ВПК, собирает и отвозит гуманитарную помощь на линию боевого соприкосновения. (…) Мы хотим поддержать самых активных, вовлечённых в жизнь Московской области и нашей страны людей. Для этого уже в 12 раз проводим нашу региональную премию. Очень важно, чтобы каждый победитель продолжал своё благородное дело, чувствовал нашу поддержку и вдохновлял других», — отметил глава региона Андрей Воробьёв.Премия будет присуждаться в двух номинациях: «Доброе дело» и «Доброе дело. Народный ВПК». В рамках второй номинации награды получат люди, самостоятельно производящие различные технические приспособления и экипировку для нужд СВО.
К участию в конкурсе приглашаются участники специальной военной операции и члены их семей, волонтёры и общественные деятели. Заявки принимаются с 11 по 17 декабря.
Призовой фонд премии «Мы рядом. Доброе дело» в этом году составляет 80 млн рублей, награды будут вручены 70 победителям.
Подробная информация о премии размещена на сайте проекта, а также в Telegram-канале «МЫ РЯДОМ. ДОБРОЕ ДЕЛО».
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