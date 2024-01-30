В Подмосковье в 2024 году проведут капремонт 4 тыс домов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В Московской области по программе капремонта уже отремонтировано более 17 тыс многоквартирных домов из 57 тыс, расположенных на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Там добавили, что в региональную программу включено 44,3 тыс МКД. В текущем году в рамках программы капитального ремонта обновят более 4 тыс.
Он пояснил, что специалисты ремонтируют фасады, кровли, инженерные сети, подвалы, утепляют фасады.
В министерстве напомнили, что программа капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области реализуется с 2014 года.
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«В Московской области программа по капитальному ремонту домов – одна из самых масштабных в России. За 10 лет она охватила более трети необходимого объёма по ремонту. Свыше 7 тыс зданий прошло через Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», – сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
В министерстве напомнили, что программа капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области реализуется с 2014 года.
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Лора Луганская