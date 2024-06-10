В Подмосковье запустили свадебный портал

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Портал «Свадьба в Подмосковье», рассчитанный на тех, кто хочет заключить союз или отметить бракосочетание на территории Московской области, запустили в регионе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«Портал объединил в себе массу полезной информации. Там размещена информация о более чем шестидесяти разнообразных площадках для заключения брака, рассказывается о возможности организовать выездную регистрацию, в том числе в парках, и о многом другом», — сказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.Она добавила, что выездные регистрации становятся всё более популярными у подмосковных молодожёнов. Сейчас для этого достаточно определиться с местом и подать заявление на выбранную дату.
В министерстве отметили, что на портале собраны данные про наиболее популярные площадки для свадеб, в их числе музей-заповедник «Архангельское», парки, а также парк-отели, дома культуры и различные необычные локации.
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Лев Каштанов