В Подмосковье завершён почти 10-летний жилой проект застройщика-банкрота «СУ-155»

В Звенигороде ввели в эксплуатацию последние три жилых корпуса жилого комплекса «Восточный», заявил вице-премьер, председатель наблюдательного совета «Фонда развития территорий». Марат Хуснуллин. Этот ЖК ещё в 2014 году начинал возводить застройщик «СУ-155».