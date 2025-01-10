Школьникам рассказали, как использовать QR-коды для сообщений о травле

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО
В школах Московской области появились QR-коды для сообщений о травле в учебном заведении.
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала в беседе с «Радио 1» о том, как QR-код будет работать.
По ее мнению, QR-код поможет перезагрузить систему образования, а также предотвратить развитие конфликтов, которые переходят в травлю.
Мишонова отметила, что распространение QR-кодов на другие школы региона произойдет после периода тестирования нововведений. По ее словам, примерно в течение месяца после окончания теста QR-коды будут в каждой средней школе (5-9 класс).
Доктор психологических наук, детский психолог Оксана Защиринская заявила, что QR-коды для сообщений о травле в школах существенно снизят эту проблему. По ее мнению, не стоит беспокоиться о том, что ребенка, который подвергся травле, также будут дразнить за то, что он обратился за помощью через QR-код.
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«Нужно отметить, что QR-код в каждой школе уникальный, поэтому важно сканировать его в своей школе. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва мы сейчас внедряем систему QR-кодов, через которые школьники попадают в чат-бот. Он предлагает несколько кнопок и, в зависимости от выбора ребенка, последуют дальнейшие действия», — пояснила Мишонова.
По ее мнению, QR-код поможет перезагрузить систему образования, а также предотвратить развитие конфликтов, которые переходят в травлю.
«Сначала ребенок переходит по QR-коду в чат-бот, выбирает то происшествие, которое его тревожит, и, по желанию, оставляет контактные данные: телефон, номер школы, класса и тд. Мы фиксируем жалобу и стараемся ему помочь. Если школьник не хочет разглашать данные, то мы предлагаем ему телефон доверия и психолога», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье.
Мишонова отметила, что распространение QR-кодов на другие школы региона произойдет после периода тестирования нововведений. По ее словам, примерно в течение месяца после окончания теста QR-коды будут в каждой средней школе (5-9 класс).
«Моя задача показать детям, что есть пограничная полоса, так как они не доверяют ни психологам, ни учителям, а также могут бояться рассказать о травле родителям. Мы хотим повысить степень доверия к нашему институту, а также запустить процессы по перезагрузке всей системы помощи и профилактики таким детям. Хочется подчеркнуть, что мы являемся первыми в стране, кто подошел к этому вопросу с цифровой стороны», — заключила Мишонова.
Доктор психологических наук, детский психолог Оксана Защиринская заявила, что QR-коды для сообщений о травле в школах существенно снизят эту проблему. По ее мнению, не стоит беспокоиться о том, что ребенка, который подвергся травле, также будут дразнить за то, что он обратился за помощью через QR-код.
«Сегодня дети научились жаловаться. Это абсолютно нормальная тенденция среди молодежи: быть чем-то недовольными и это обсуждать. Поскольку сейчас дети обладают цифровым мышлением, то они спокойно будут пользоваться таким новшеством. Я считаю, что это хорошая идея», — добавила психолог.
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Екатерина Коршунова