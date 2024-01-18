В подвале нашли похищенные картины Пикассо и Шагала на 79 миллионов рублей

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В Бельгии найдены работы Пикассо и Шагала, которые были похищены в 2010 году. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что картины хранились в подвале здания у жителя Бельгии в городе Антверпен. Одна из работ принадлежит Пабло Пикассо и называется Tête, другая картина — L’homme en prière Марка Шагала.
По предварительным данным, общая стоимость картин составляет порядка 900 тысяч долларов. Сообщается, что произведения искусства были похищены в 2010 году у израильского коллекционера.
Ранее сообщалось, что художественный музей Цюриха объявил награду в 11 тысяч долларов за информацию, которая поможет вернуть в коллекцию музея две картины XVII века.
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По предварительным данным, общая стоимость картин составляет порядка 900 тысяч долларов. Сообщается, что произведения искусства были похищены в 2010 году у израильского коллекционера.
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Екатерина Коршунова