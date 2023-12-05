В посёлке Дубровицы в 2024 году благоустроят набережную Певческого поля

Фото: Минблаго МО
В посёлке Дубровицы городского округа Подольск в следующем году начнётся благоустройство набережной «Певческое поле». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Певческое поле находится у подножия Знаменской церкви при слиянии рек Пахра и Десна, примыкая к границам Подольска и Москвы. Территория входит в зону объекта культурного наследия и историко-культурной деятельности. При разработке концепции благоустройства набережной мы учитывали мнение местных жителей. Многие хотят сохранить природные особенности этого места», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.Проект предусматривает сохранение зоны проведения культурно-массовых мероприятий, прогулочно-рекреационной зоны. Вдоль набережной Десны обустроят тропу со смотровыми площадками «Правый берег» и «Мыс». В западной части территории откроют «Аптекарский огород» с зонами кратковременного отдыха.
Планируется воссоздать главную планировочную ось исторической «Липовой аллеи». Воссоздана будет и историческая каменная лестница с арт-объектом «Готические ворота».
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