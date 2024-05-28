В преддверии ПМЭФ-2024 в Петербурге возник дефицит эскортниц

Фото: istock / Andrii Lysenko
В преддверии Международного экономического форума (ПМЭФ-2024) в Санкт Петербурге зафиксирован дефицит девушек, которые оказывают эскорт-услуги. Об этом сообщает портал ПУЛ Telegram.
Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдёт в 2024 году 5–8 июня. На мероприятии традиционно будут обсуждены вопросы экономики и развития технологий.
По данным столичных и петербургских агентств, специализирующихся на подборе девушек для сопровождения гостей форума, за несколько недель до ПМЭФ-2024 были «арендованы» все элитные эскортницы. Цена за услуги девушек резко возросла на 30-50%.
Заранее «забронированы» были девушки не только из Петербурга, но и из Москвы.
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По данным столичных и петербургских агентств, специализирующихся на подборе девушек для сопровождения гостей форума, за несколько недель до ПМЭФ-2024 были «арендованы» все элитные эскортницы. Цена за услуги девушек резко возросла на 30-50%.
Заранее «забронированы» были девушки не только из Петербурга, но и из Москвы.
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Анастасия Хохлова