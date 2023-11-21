В работе Wildberries случился сбой

Фото: iStock/Vera Tikhonova
Пользователи Wildberries сообщают о сбоях в работе маркетплейса Wildberries.
Пользователи Wildberries столкнулись со сбоями в работе маркетплейса. Неполадки возникли в мобильном приложении и веб-версии. В этом смог убедиться корреспондент РИА Новости.
При попытке найти какой-либо товар появляется страница со следующим текстом:
РИА Новости отправило запрос в пресс-службу маркетплейса Wildberries.
Читайте также:
ГП завершила проверку Wildberries и обязала компанию внести 20 изменений
Сотрудники полиции проводят проверку на складе Wildberries в СЦ «Белая дача»
Wildberries отменит комиссию в 3% при оплате картами Visa и Mastercard
При попытке найти какой-либо товар появляется страница со следующим текстом:
«Ничего не нашлось. У нас 80 млн товаров, но ни один из них не подходит под этот запрос».Пользователи сообщают, что товары, уже добавленные в корзину, оказались недоступными. Сервис предлагает добавить их в лист ожидания.
РИА Новости отправило запрос в пресс-службу маркетплейса Wildberries.
Читайте также:
ГП завершила проверку Wildberries и обязала компанию внести 20 изменений
Сотрудники полиции проводят проверку на складе Wildberries в СЦ «Белая дача»
Wildberries отменит комиссию в 3% при оплате картами Visa и Mastercard
Мария Фирсова