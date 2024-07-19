В работе Windows произошел глобальный сбой

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn
В работе операционной системы Windows произошел глобальный сбой, который осложнил работу нескольких отраслей, в особенности в секторе банкинга, авиаперевозок и СМИ. Об этом информирует американский портал The Verge.
Согласно информации источника, причиной массового сбоя могло стать последнее обновление программного обеспечения по безопасности компании CrowdStrike. Уточняется, что большинство устройств по всему миру произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке.
Индийская авиакомпания SpiceJet также заявила о технических проблемах в результате масштабного сбоя.
Ранее стало известно, что пользователи интернета в РФ пожаловались на массовый сбой в работе интернета. Техническую проблему обнаружили в работе «.ru» доменов.
Читайте также:
Россияне пожаловались на глобальный сбой в работе интернета
На Кубани зафиксировали хакерскую атаку на радиостанции
Хакеры использовали 30 тысяч компьютеров для мощной DDoS-атаки
Индийская авиакомпания SpiceJet также заявила о технических проблемах в результате масштабного сбоя.
Ранее стало известно, что пользователи интернета в РФ пожаловались на массовый сбой в работе интернета. Техническую проблему обнаружили в работе «.ru» доменов.
Читайте также:
Россияне пожаловались на глобальный сбой в работе интернета
На Кубани зафиксировали хакерскую атаку на радиостанции
Хакеры использовали 30 тысяч компьютеров для мощной DDoS-атаки
Екатерина Коршунова