В РКК «Энергия» рассказали о сроках работы Российской орбитальной станции

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Срок работы Российской орбитальной станции (РОС) должен составить 50 лет. Это время будет необходимо для отработки технологии полётов к другим планетам.
Ранее заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщал, что запуск первого научно-энергетического модуля РОС запланирован на 2027 год.
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