В Роскачестве назвали отличия настоящего меда от подделки

05 июля 2026, 07:07

Роскачество: мутная консистенция и расслоение указывают на фальсификат меда

Фото: iStock/Wojtek Skora

Фальсификат меда можно определить по мутной консистенции, неестественным запахам и привкусами. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.





Натуральный мед может быть жидким или густым. Подделка или мед низкого качества будут иметь мутную текстуру или расслоение, а также осадок. Натуральный мед обладает легким, приятным ароматом, характерным для его сорта. Фальсификат же может пахнуть чем-то посторонним, отмечают в Роскачестве.



Вкус меда зависит от его сорта — он обычно сладкий, иногда с легкой горчинкой. Фальсифицированный мед может иметь вкус, несвойственный натуральному продукту, например, карамельный или кисловатый.



Качество натурального меда подтверждается соответствующими документами, включая ветеринарное свидетельство. Поэтому в Роскачестве рекомендуют приобретать мед у проверенных производителей и в надежных местах.