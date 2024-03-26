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В России изменится порядок оформления перепланировки

26 марта 2024, 06:40
Фото: iStock/ anatoliy_gleb

Фото: iStock/ anatoliy_gleb

С 1 апреля в России вступят в силу поправки в Жилищный кодекс и закон «О государственной регистрации недвижимости» о перепланировке и реконструкции, сообщила вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Светлана Гоненко в беседе с «Лентой.ру».
Во-первых, изменятся понятие и порядок оформления перепланировки

Так, раньше перепланировкой считалось изменение конфигурации помещения с необходимостью внесения изменений в техпаспорт (которого больше не существует). Теперь перепланировкой будет считаться изменение границ или площади помещения, а также появление новых помещений. Суть процедуры осталась такой же. Но теперь изменение границ помещения тоже будет учитываться как перепланировка, уточнила специалист.


На практическом уровне это означает, что можно купить две смежных квартиры, объединить их и оформить как перепланировку. И наоборот, можно разделить квартиру на несколько объектов и узаконить как перепланировку.

Во-вторых, меняется порядок оформления перепланировки. Так, с апреля по завершении ремонта собственнику помещения нужно будет обратиться в орган, который разрешил перепланировки, и подать заявление о завершении ремонта. Затем потребуется сделать технический план, и в течение 30 дней администрация выдаст акт приемочной комиссии. После этого администрация самостоятельно направляет все документы в Росреестр.

В-третьих, раньше перепланировка считалась узаконенной после подписания акта приемочной комиссии. Теперь процедура будет завершена только после того, как Росреестр зафиксирует изменения о площади объекта.

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ФСБ призывает граждан бдительно реагировать на телефонные угрозы терактов
26 марта 2024, 12:11

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ призвало граждан бдительно реагировать на телефонные угрозы терактов после атаки на «Крокус сити холл».
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Электросетевую инфраструктуру Подмосковья готовят к пожароопасному периоду
26 марта 2024, 11:53

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Сотрудники компании «Мособлэнерго» проводят работы по защите электросетевого оборудования от возможных сезонных пожаров, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«В рамках противопожарной подготовки вокруг деревянных опор ЛЭП роют рвы, в охранных зонах линий электропередачи убирают порубочные остатки и валежник, а также сухую траву. Вокруг электроподстанций, расположенных в лесу или рядом с лесными участками, создают минерализованные полосы», — говорится в сообщении.

Завершить всю подготовительную работу должны к 5 апреля.

Отмечается также, что в «Мособлэнерго» подготовлены 544 аварийно-восстановительные бригады, оснащённые, в том числе, средствами для тушения пожаров. В распоряжении бригад 570 единиц спецтехники.

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#электричество
#пожарная безопасность
#минэнерго мо
#московская область
#подмосковье
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Школьники Подмосковья создадут компьютерные игры о родных городах
26 марта 2024, 11:31

Фото: iStock/max-kegfire

Создание игры про подмосковный город стало заданием детской онлайн-олимпиады по программированию на языке Scratch, которая проходит в Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Участники олимпиады могут выбрать задание «Квест по городу», в рамках которого надо создать компьютерную игру. Кроме того, можно сделать игру-стратегию по развитию Подмосковья или сделать мобильное приложение — электронного гида — для экскурсии по городу», — говорится в сообщении.
Олимпиада проводится для ребят от семи до 16 лет. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться на сайте проекта по ссылке. Работы принимаются до 4 апреля включительно. Оценивать присланные разработки будет специальное жюри, результаты олимпиады объявят не позднее 18 апреля.

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МЧС России повышает уровень культуры безопасности населения
26 марта 2024, 11:26

Фото: istockphoto/DmyTo

МЧС России проводит мероприятия по реализации информационной политики, направленной на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также по снижению их негативных последствий.
Мероприятия реализуются в целях национальной безопасности Российской Федерации, сохранения жизни и здоровья граждан страны, что является приоритетным направлением деятельности органов власти и гражданского общества России. Предпринимаемые меры служат защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности.

Об эффективности проводимой ведомством информационно-профилактической деятельности и пропаганды безопасности жизнедеятельности среди населения свидетельствует снижение количества бытовых пожаров и показателей гибели на них людей по итогам 2023 года.

С целью консолидированного подхода к данной работе и расширения каналов распространения информационно-профилактических материалов на всю страну специалисты МЧС разработали цикл мультимедиапродукции. Он включает в себя графические файлы, видео- и аудиоматериалы. Распространение указанного контента будет способствовать повышению уровня культуры безопасности населения.

Ссылка на информационно-профилактические материалы: https://clck.ru/38NksV

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Стала известна роль восьмого фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
Восьмым фигурантом в деле о теракте в «Крокусе» стал Алишер Касимов
26 марта 2024, 11:23

Фото: istockphoto/shironosov

СК просит арестовать еще одного участника теракта, который был совершен 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла». Им оказался 32-летний Алишер Касимов, сообщает телеграм-канал Baza.
Восьмой фигурант уголовного дела сдавал квартиру террористам, в которой они готовились к преступлению. Материалы на Касимова поступили в Басманный суд.

Днем ранее Басманный суд арестовал троих задержанных по делу о теракте. Мера пресечения избрана до 22 мая.

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#суд
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#теракт
#крокус сити холл
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Уполномоченный по правам человека в РФ заявил о неприемлемости пыток задержанных
Москалькова рассказала о недопустимости пыток задержанных
26 марта 2024, 11:01

Фото: iStock/akshmiprasad S

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о неприемлемости пыток в отношении задержанных, пишет ТАСС.
По мнению Москальковой, любые процессуально-оперативные действия необходимо проводить в соответствии с законом, применение пыток при задержании подозреваемых в любом правонарушении недопустимо.

«Совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым», — сказала Москалькова журналистам.
Уголовное законодательство в России предусматривает, что действия при задержании с нанесением вреда не влекут ответственности для их исполнителей.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая 2024 года четырех обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» – Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали, Мухаммадсобира Файзова и Шамсиддина Фаридуни.

На всех подозреваемых во время суда были следы пыток и избиений: у одного мужчины при задержании было отрезано ухо, другой прибыл в зал суда на медицинском кресле и во время слушания находился практисчески без сознания.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
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Анкара сообщила Москве данные о пребывании двоих боевиков из «Крокуса» в Турции
26 марта 2024, 10:29

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Двое из четверых непосредственных исполнителей террористического акта в «Крокус Сити Холле» ранее посещали Турцию. Однако никаких предупреждений со стороны Москвы в их отношении не поступало.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает турецкое издание Hürriyet. Известно, что два террориста проследовали по маршруту РФ - Турция - РФ, прибыв в республику из Москвы. Никаких документов о регистрации на территории Турции у них не было — вида на жительство равно как и иных сведений о легализации на территории страны.

Представители турецких силовых структур тщательно изучают всё, что касается факта пребывания террористов в Турции. В публикации указано, что Анкара все собранные сведения передаёт Москве, как будет делать и далее.

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#страны
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#москва
#террористы
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Загруженность дорог Подмосковья утром 26 марта составила четыре балла
26 марта 2024, 09:57

Фото: iStock/inspired_by_the_light

Общий уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 26 марта, составил 4 балла, при этом на 16 трассах движение в сторону столицы затруднено, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд в сторону Москвы затруднён на одиннадцати шоссе и пяти федеральных трассах. Это, в частности: Щёлковское, Варшавское, Пятницкое, Ленинградское, Носовихинское, Новорижское, Можайское, Каширское, Осташковское, Калужское и Киевское шоссе, а также трассы М-1 «Беларусь», М-8 «Холмогоры», М-2 «Крым», М-7 «Волга» и М-4 «Дон», — говорится в сообщении.
Общее количество автомобилей, зафиксированное на дорогах утром 26 марта, составило более 839 тысяч, что на два процента меньше, чем среднее значение за прошлый месяц.

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#трафик движения
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В Думе обсудят снятие моратория на смертную казнь на фоне теракта в «Крокусе»
«Известия»: в России обсудят вопрос снятия моратория на смертную казнь
26 марта 2024, 09:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутаты Госдумы намерены рассмотреть снятия моратория на смертную казнь.
Обсуждение пройдет в форме дискуссии на базе Общественной палаты РФ, сообщают «Известия».

По словам депутата Госдумы от «Единой России» Александра Спиридонова, терроризм против безоружных людей является самым подлым преступлением, и даже пожизненное лишение свободы не искупит вину перед обществом.

Обсуждение вопроса ведется на фоне трагических событий, которые произошли 22 марта. Группа вооруженных людей ворвались в концертное здание «Крокус Сити Холла» в Подмосковье и открыла огонь по безоружным людям, в числе которых были женщины и дети.

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#подмосковье
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#смертная казнь
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