В России изменится порядок оформления перепланировки

С 1 апреля в России вступят в силу поправки в Жилищный кодекс и закон «О государственной регистрации недвижимости» о перепланировке и реконструкции, сообщила вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Светлана Гоненко в беседе с «Лентой.ру».