В России изменится порядок оформления перепланировки

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С 1 апреля в России вступят в силу поправки в Жилищный кодекс и закон «О государственной регистрации недвижимости» о перепланировке и реконструкции, сообщила вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Светлана Гоненко в беседе с «Лентой.ру».
Во-первых, изменятся понятие и порядок оформления перепланировки
Так, раньше перепланировкой считалось изменение конфигурации помещения с необходимостью внесения изменений в техпаспорт (которого больше не существует). Теперь перепланировкой будет считаться изменение границ или площади помещения, а также появление новых помещений. Суть процедуры осталась такой же. Но теперь изменение границ помещения тоже будет учитываться как перепланировка, уточнила специалист.
На практическом уровне это означает, что можно купить две смежных квартиры, объединить их и оформить как перепланировку. И наоборот, можно разделить квартиру на несколько объектов и узаконить как перепланировку.
Во-вторых, меняется порядок оформления перепланировки. Так, с апреля по завершении ремонта собственнику помещения нужно будет обратиться в орган, который разрешил перепланировки, и подать заявление о завершении ремонта. Затем потребуется сделать технический план, и в течение 30 дней администрация выдаст акт приемочной комиссии. После этого администрация самостоятельно направляет все документы в Росреестр.
В-третьих, раньше перепланировка считалась узаконенной после подписания акта приемочной комиссии. Теперь процедура будет завершена только после того, как Росреестр зафиксирует изменения о площади объекта.
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Так, раньше перепланировкой считалось изменение конфигурации помещения с необходимостью внесения изменений в техпаспорт (которого больше не существует). Теперь перепланировкой будет считаться изменение границ или площади помещения, а также появление новых помещений. Суть процедуры осталась такой же. Но теперь изменение границ помещения тоже будет учитываться как перепланировка, уточнила специалист.
Во-вторых, меняется порядок оформления перепланировки. Так, с апреля по завершении ремонта собственнику помещения нужно будет обратиться в орган, который разрешил перепланировки, и подать заявление о завершении ремонта. Затем потребуется сделать технический план, и в течение 30 дней администрация выдаст акт приемочной комиссии. После этого администрация самостоятельно направляет все документы в Росреестр.
В-третьих, раньше перепланировка считалась узаконенной после подписания акта приемочной комиссии. Теперь процедура будет завершена только после того, как Росреестр зафиксирует изменения о площади объекта.
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Ювелина Бернст