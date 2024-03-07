В России могут начать маркировать презервативы

Фото: iStock/CopterAnansak
В России хотят начать эксперимент по маркировке ряда медицинских изделий, в числе которых и презервативы. Соответствующее намерение озвучили в Минпромторге РФ.
Представитель Минздрава РФ положительно отозвался на идею проведения эксперимента по расширению перечня подлежащих маркировке медизделий.
Проект Минпромторга размещен на официальном портале нормативных правовых актов. Если его примут, то эксперимент начнется с 1 сентября 2024 года и продлится до 31 августа 2025 года.
В сентябре прошлого года в России уже ввели маркировку для ряда медицинских изделий. В их числе обеззараживатели воздуха, слуховые аппараты, компьютерные томографы, кресла‑коляски.
Считается, что маркировка помогает потребителям быть уверенными в качестве приобретаемой продукции. В медицинской сфере это особенно важно, ведь подобные товары напрямую влияют на состояние здоровья людей. Маркировка помогает качественно и быстро очищать российский рынок от контрафакта и фальсификата.
Читайте также:
Цифровая маркировка лекарств выявила поддельные препараты на 1 млрд рублей
Какие лекарства можно заменить дешёвыми аналогами, рассказала провизор Ершова
Маркировка помогла «Фудлэнду» повысить качество логистики на 25%
Проект Минпромторга размещен на официальном портале нормативных правовых актов. Если его примут, то эксперимент начнется с 1 сентября 2024 года и продлится до 31 августа 2025 года.
Считается, что маркировка помогает потребителям быть уверенными в качестве приобретаемой продукции. В медицинской сфере это особенно важно, ведь подобные товары напрямую влияют на состояние здоровья людей. Маркировка помогает качественно и быстро очищать российский рынок от контрафакта и фальсификата.
Читайте также:
Цифровая маркировка лекарств выявила поддельные препараты на 1 млрд рублей
Какие лекарства можно заменить дешёвыми аналогами, рассказала провизор Ершова
Маркировка помогла «Фудлэнду» повысить качество логистики на 25%
Мария Федоровцева