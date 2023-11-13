В России начали подготовку к производству первых истребителей Checkmate

Фото: РИА Новости/Александр Мельников
В России началась подготовка к производству первых образцов Checkmate — лёгких истребителей пятого поколения. Об этом сообщили журналистам РИА Новости в пресс-службе «Ростеха» в преддверии начинающейся в ОАЭ выставки Dubai Airshow-2023 (здесь же в 2021 году прошла и зарубежная презентация Checkmate).
Российский истребитель Checkmate (Су-75) по тактико-техническим характеристикам можно сопоставить с американским F-35. Однако отечественная машина значительно дешевле западного аналога, заявлял ранее руководитель Ростеха Сергей Чемезов. Он называл и примерную стоимость российского истребителя. По его оценке, базовая цена самолёта может варьироваться от 30 до 35 млн долларов.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, что первый полёт однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на 2025 год. Ранее его планировали на 2023 год.
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Чемезов сравнил российский истребитель Checkmate с американским F-35
«Это второй отечественный самолёт пятого поколения. Первым является Су-57, но он это двухдвигательный тяжёлый истребитель. А Checkmate – лёгкий истребитель, у него один двигатель. Он меньших габаритов, но, как и Су-57, является представителем пятого поколения <...> Кроме этого, у них интеллектуальный борт. Они имеют полностью цифровую систему управления, мощные информационные возможности. У них есть инфракрасное наблюдение и наведение. И всё это интегрировано в единый информационный комплекс», — объяснял в беседе с «Радио 1» редактор портала Militaryrussia, военный эксперт Дмитрий Корнев.
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Артем Путинцев