В России начали подготовку к производству первых истребителей Checkmate

В России началась подготовка к производству первых образцов Checkmate — лёгких истребителей пятого поколения. Об этом сообщили журналистам РИА Новости в пресс-службе «Ростеха» в преддверии начинающейся в ОАЭ выставки Dubai Airshow-2023 (здесь же в 2021 году прошла и зарубежная презентация Checkmate).