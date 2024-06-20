В России опубликовали документы о нацисте, помилованном отцом председателя Еврокомиссии

Фото: РИА Новости/Стрингер
В России опубликовали документы о преступлениях и оправдании серийного нацистского садиста-убийцы Эриха Густава Шарфеттера, который был приговорен к 18 пожизненным срокам. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что помилован он был в 1990 году отцом нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Эти документы вместе с группой ученых нашел и перевел на русский язык эксперт РВИО, руководитель проекта «Цифровая история» Егор Яковлев.
Шарфеттер родился в Данциге в 1908 году. Земельный суд города Штаде (ФРГ) 01 февраля 1980 года приговорил его к 18 пожизненным срокам за 18 убийств. Совершены они были в концлагере на оккупированной территории СССР.
Спустя 10 лет лава федеральной земли Нижняя Саксония, министр-президент Эрнст Альбрехт, отец Урсулы фон дер Ляйен, помиловал его ввиду преклонного возраста, а также ухудшения здоровья.
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Шарфеттер родился в Данциге в 1908 году. Земельный суд города Штаде (ФРГ) 01 февраля 1980 года приговорил его к 18 пожизненным срокам за 18 убийств. Совершены они были в концлагере на оккупированной территории СССР.
Спустя 10 лет лава федеральной земли Нижняя Саксония, министр-президент Эрнст Альбрехт, отец Урсулы фон дер Ляйен, помиловал его ввиду преклонного возраста, а также ухудшения здоровья.
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Дарья Осипова