В России планируют ужесточить контроль за майнингом в жилых помещениях

Фото: istockphoto/bernardbodo
Экспертный совет при правительстве предложил с помощью удаленного доступа через счётчики выявлять превышение показателей расхода электроэнергии. По мнению специалистов, такая мера поможет ужесточить контроль за теневым майнингом.
Эксперты намерены направить свои рекомендации на рассмотрение правительству, сообщают «Известия». Теневые майнеры — люди, которые без регистрации своего бизнеса устанавливают в помещениях и гаражах оборудование для добычи криптовалюты. Использование такого оборудования влечёт за собой потребление большого объёма электроэнергии.
С помощью дистанционных проверок счётчиков будет сравниваться фактический расход электричества с тем, который заявлен в квитанциях. В случае расхождения показателей теневым майнерам будут назначаться штрафы в размере превышений допустимых затрат электроэнергии. Причём расчёт будет осуществляться по более высокому тарифу, как для промышленных предприятий. По мнению специалистов, такой подход заметно облегчит и активизирует борьбу с нарушителями.
Читайте также:
«Известия»: Минпромторгу предложили признать майнинг отраслью промышленности
Силуанов предложил легализовать в России майнинг и взимать с него налоги
Россия заняла 3-е место по объёму майнинга биткойна в мире
Александр Бойцов