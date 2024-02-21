В России появилась нейросеть, распознающая фейки

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В России появилась уникальная нейросеть, способная распознавать фейки и проверять достоверность утверждений. Разработанный в Центре Искусственного Интеллекта НИУ ВШЭ ассистент стал настоящим прорывом в работе с информацией. Об этом пишет сайт Naled Scien
Основное преимущество новой нейросети заключается в способности эффективно обрабатывать разнообразные типы утверждений, что делает её незаменимым инструментом в борьбе с фейками.
Нейронные сети, используемые для проверки утверждений, иногда подвержены ошибкам из-за неправильных данных, на которых они обучаются. Это может привести к генерации недостоверных текстов, которые не соответствуют реальности. Однако ассистент, созданный в НИУ ВШЭ, решает эту проблему, обеспечивая более точные результаты.
Программа состоит из нескольких ключевых компонентов, включая поиск соответствующих текстов, их сравнение с утверждениями пользователя и принятие окончательного решения о достоверности информации. Результатом работы ассистента является четкое заключение, вероятность этого заключения и подтверждающие или опровергающие текстовые фрагменты.
Хотя новый ассистент не заменяет профессиональный фактчекинг, и его область применения пока ограничена, он представляет значительный шаг вперед в борьбе с дезинформацией. Ученые обучили программу проверять факты на основе данных из «Википедии» на трех языках: русском, английском и болгарском. Благодаря этому, ассистент способен проверять утверждения, сформулированные в текстовом виде длиннее пяти слов, и быстро определять отсутствие информации для проверки.
Таким образом, инновационная разработка из Центра Искусственного Интеллекта НИУ ВШЭ отлично справляется с задачей различия фейковой информации от правдивой всего в несколько кликов, что делает ее незаменимым инструментом в борьбе за достоверность данных.
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Нейронные сети, используемые для проверки утверждений, иногда подвержены ошибкам из-за неправильных данных, на которых они обучаются. Это может привести к генерации недостоверных текстов, которые не соответствуют реальности. Однако ассистент, созданный в НИУ ВШЭ, решает эту проблему, обеспечивая более точные результаты.
Хотя новый ассистент не заменяет профессиональный фактчекинг, и его область применения пока ограничена, он представляет значительный шаг вперед в борьбе с дезинформацией. Ученые обучили программу проверять факты на основе данных из «Википедии» на трех языках: русском, английском и болгарском. Благодаря этому, ассистент способен проверять утверждения, сформулированные в текстовом виде длиннее пяти слов, и быстро определять отсутствие информации для проверки.
Таким образом, инновационная разработка из Центра Искусственного Интеллекта НИУ ВШЭ отлично справляется с задачей различия фейковой информации от правдивой всего в несколько кликов, что делает ее незаменимым инструментом в борьбе за достоверность данных.
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Сергей Калугин